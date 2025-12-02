لقاء روسي أميركي بموسكو وزيلينسكي يعلن "تنقيح" إطار عمل لاتفاق سلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضين أميركيين وأوكرانيين "نقّحوا" إطار عمل لاتفاق سلام تمت صياغته في جنيف، وذلك خلال محادثات بفلوريدا في الأيام الماضية.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس أن أوكرانيا تتعامل مع المسار الدبلوماسي "بأقصى قدر من الجدية"، وتريد إشراك مزيد من حلفائها الأجانب في العملية، مشيرا إلى أن روسيا شنت "حملات تضليل" قبل اجتماع مرتقب اليوم بين مسؤولين أميركيين وروس.

من جانبه، أبدى البيت الأبيض "تفاؤلا كبيرا" بإمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت "أعتقد أن الإدارة متفائلة جدا"، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه "عملوا بجد من أجل هذه المساعي، ويريدون جميعا أن تنتهي هذه الحرب".

وأضافت "أمس فقط، أجروا محادثات جيدة جدا مع الأوكرانيين في فلوريدا والآن بالطبع، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في طريقه إلى روسيا"، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لقاء بوتين

وسيلتقي ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم، لإجراء محادثات حول مسار محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب مرارا إنه يريد إنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن جهوده لم تفلح حتى الآن في إحلال السلام، بما في ذلك القمة التي عقدها مع بوتين بألاسكا في أغسطس/آب الماضي.

وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون مخاوفهم الأسبوع الماضي بعد تسريب مقترح سلام أميركي مؤلف من 28 نقطة، رأوا أنه يرضخ لمطالب موسكو الرئيسية، فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسيطرة روسيا على خُمس الأراضي الأوكرانية وفرض قيود على الجيش الأوكراني.

وقدمت القوى الأوروبية بعد ذلك اقتراحا مقابلا لإحلال السلام، ثم قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا إنهما وضعتا "إطار عمل محدثا ومنقّحا للسلام" لإنهاء الحرب.

إعلان

وأشار بوتين إلى أن المناقشات لا تدور حتى الآن حول مسودة اتفاق بل حول مجموعة من المقترحات، التي قال الأسبوع الماضي إنها "يمكن أن تكون أساسا لاتفاقات في المستقبل".

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين أن اجتماع ويتكوف مع بوتين سيكون في النصف الثاني من اليوم، لكنه رفض الخوض في الخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا قائلا إن الدبلوماسية الصاخبة ليست مفيدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر سيرافق ويتكوف في رحلته إلى روسيا.

أما الرئيس الروسي فقال مرارا إنه مستعد لإجراء محادثات لإحلال السلام، لكنه حذر من أن القوات الروسية ستتقدم أكثر وتستولي على المزيد من الأراضي الأوكرانية إذا رفضت كييف التوصل إلى اتفاق.

وتُظهر خرائط صادرة عن جهات موالية لأوكرانيا أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 19% من مساحة أوكرانيا، أو 115 ألفا و600 كيلومتر مربع، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العامين الماضيين، وأنها تقدمت في عام 2025 بأسرع وتيرة منذ 2022.

قتال مستمر

ميدانيا، قالت القوات الأوكرانية، اليوم، إن القتال ما زال مستمرا في مدينة بوكروفسك الإستراتيجية في دونيتسك بشرق البلاد، غداة إعلان موسكو السيطرة عليها بعد أشهر من المعارك.

جاء ذلك غداة نشر قوات الدفاع الروسية فيديو قالت إنه يُظهر رفع العلم الروسي في ساحة المدينة.

وكتبت القيادة العسكرية الشرقية الأوكرانية التي تتولى العمليات بتلك المنطقة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "تتواصل عمليات البحث والهجوم والقضاء على العدو في بوكروفسك".

وقالت، من دون أن تردّ بشكل مباشر على موسكو، إن القوات الروسية التي رفعت علمها في وسط المدينة أُجبرت على التراجع.

وأضافت أن روسيا حاولت الاستفادة من الطقس السيئ للتقدم إلى وسط المدينة، والتي كانت تعد 60 ألف نسمة قبل بدء الحرب.

يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت يوم 24 فبراير/شباط 2022، إثر حشد عسكري روسي واسع في شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي عن إطلاق ما سماها "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".

وتسببت الحرب في أزمات عالمية اقتصادية وسياسية، وخسائر بشرية متضاربة بلغت أكثر من 240 ألفا بين مدني وعسكري من كلا الطرفين، وفق تقديرات من أطراف عدة.