"في سبيل المجد" يعلو في الدوحة هل يصبح نشيد سوريا الجديد؟

"فِي سَبيلِ المَجدِ والأوطانِ نَحيا ونَبيدْ .. كُلُّنا ذو همَّةٍ شَمَّاءَ جبّارٌ عنيدْ

لا تُطيقُ السَّادةُ الأحرارُ أطواقَ الحديدْ .. إنَّ عَيشَ الذُّل والإرهاقِ أولىٰ بالعَبيدْ

لا نَهابُ الزَّمنْ إنْ سَقانا المِحَنْ .. في سَبيلِ الوطنْ كَم قَتيلٍ شهيدْ!".

هذه الأبيات جزء من نشيد "في سبيل المجد" الذي ألفه الشاعر السوري الكبير عمر أبو ريشة، ولحنه الأخوان محمد وأحمد فليفل، وقد تم عزفه يوم أمس الاثنين كنشيد وطني لسوريا في حفل افتتاح بطولة كأس العرب بالدوحة، بدلا من النشيد الرسمي الحالي "حماة الديار عليكم سلام" الذي كتب كلماته الشاعر خليل مردم بيك.

بعد استخدامه في بطولة كأس العرب بالدوحة: هل اعتُمد نشيد "في سبيل المجد" كنشيد وطني سوري؟ pic.twitter.com/RazNVkfo68 — سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) December 1, 2025

هذا المشهد أثار تساؤلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان نشيد "في سبيل المجد" سيعتمد رسميا كنشيد وطني بديل لسوريا، خاصة بعد أن شهد هذا النشيد انتعاشا كبيرا في شعبيته عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أواخر 2024.

مغردون اعتبروا أن "في سبيل المجد" أصبح النشيد الوطني المؤقت لسوريا بعد التغيير السياسي، لكونه يحمل رسالة روح الفداء والتضحية من أجل الوطن، وأن كلماته المنقوشة بماء الذهب تعكس قيم البطولة والوفاء، مقدمة لسوريا الجديدة رموز العزة والكرامة التي تستحقها.

وأكد آخرون أن النشيد يتردد اليوم في وجدان السوريين أكثر من أي وقت مضى منذ كتابته قبل 65 عاما، باعتباره صوت الثورة الحرة.

من جانب آخر، أشار بعض المستخدمين إلى أن نشيد "حماة الديار" ليس مرتبطا بأي نظام سياسي سابق، إذ تم اعتماده لأول مرة في سوريا عام 1938 في عهد الرئيس محمد علي العابد، كما يتشارك مع "حماة الديار" في أنه من ألحان الأخوين فليفل.

النشيد الوطني السوري السابق "حماه الديار" اعتمد كنشيد رسمي منذ ١٩٣٨ واستمر حتى سقوط نظام بشار الاسد مع استثناء فترة الوحدة بين مصر وسوريا حيث اعتمد نشيد آخر. — Fawaz Almazroo (@fawazalmazroo) December 1, 2025

ولفت أحد المغردين إلى مفارقة، حيث لاحظ أن معظم السوريين الحاضرين في الملعب، وحتى اللاعبين، لا يعرفون "نشيدهم الوطني الجديد"، فعند عزف النشيد التونسي كان الملعب يهتز بأصوات الجمهور، لكن حين أعلن المذيع الداخلي بدء عزف النشيد السوري، ساد صمت واسع في المدرجات.

هذا الأمر، بحسب المعلقين، يستدعي تحركا عاجلا من الجهات المعنية بالهوية السمعية للدولة السورية، عبر حملات توعية شعبية، لأن تعبئة الشعوب ترتبط إلى حد كبير برموز الهوية الثقافية والفنية، كما أن الأهازيج والفلكلور الشعبي غالبا ما يكون لها أثر أعمق في النفوس من صوت المدافع والصواريخ.