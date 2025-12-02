نتنياهو لا يستبعد اتفاقا مع سوريا ويطالب بإقامة منطقة عازلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التوصل إلى اتفاق مع سوريا أمر ممكن، وإنه يتوقع أن تنشئ سوريا منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.

وتحدّث نتنياهو خلال زيارة اليوم الثلاثاء إلى الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا في الاشتباك في قرية بيت جن بريف دمشق يوم الجمعة الماضي عندما توغلت قوة إسرائيلية في القرية وتصدى لها الأهالي.

وقال "بالتفاهم والروح الطيبة يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكن إسرائيل مصرة على منع تموضع الإرهابيين والأعمال المعادية قرب الحدود وعلى الدفاع عن البلدات الإسرائيلية قرب الحدود بما يشمل الحدود الشمالية".

وأكد أن إسرائيل "مصرة على الدفاع عن حلفائها الدروز، وأن تبقى إسرائيل آمنة من أي هجوم بري من المناطق الحدودية"، مشيرا إلى أنه يتوقع من سوريا أن تعمل على إقامة منطقة خالية من السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، خصوصا جبل الشيخ.

وأوضح أن حكومته مصرة على أن يكون جنوب غربي سوريا خاليا من السلاح، وستستمر بالسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها الآن.