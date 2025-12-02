شهداء بخروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق غزة

واصلت قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشنت اليوم الثلاثاء غارات على مواقع مختلفة في القطاع.

وأفادت مصادر بمستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم.

ومن بين ضحايا اليوم المصور الصحفي محمود وادي الذي استشهد في قصف من مسيرة إسرائيلية وسط مدينة خان يونس، وهي منطقة غير خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

والتحق محمود وادي بـ256 صحفيا قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ومرارا، دعت مؤسسات تعنى بشؤون الصحافة إسرائيل إلى وقف استهدافها الإعلاميين في قطاع غزة، لكنها تجاهلت تلك النداءات، في حين يرى الفلسطينيون في ذلك محاولة إسرائيلية لتغطية جرائمها بالقطاع.

من جانب آخر، أكد مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد فلسطينييْن وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح شمالي شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن فلسطينيا أصيب برصاص مسيّرة إسرائيلية في حي النصر بمدينة غزة.

وأفادت بأن مسيّرات إسرائيلية أطلقت قنابل مما أدى إلى نشوب حرائق بمنازل قرب مفترق "السنافور" شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، حيث يوسع الجيش الإسرائيلي حدود الخط الأصفر الذي جعل أكثر من 53% من مساحة قطاع غزة تحت سيطرة الاحتلال بحسب الاتفاق.

في محيط مفترق الشجاعية، فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، كما نسفت مباني شمالي القطاع، وشنت غارات جوية على جباليا شمالا، وقصفا مدفعيا على مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه بشكل مكثف اتجاه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فجر اليوم، وفق مصادر إعلام محلية.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ، والذي كان من المفترض أن ينهي إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب.​​​​​​​

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، موقعة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين بالمناطق التي لا تحتلها بموجب الصفقة، في حين أعلنت حركة حماس التزامها بالبنود، وطالبت الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتنفيذها.