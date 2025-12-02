قطر: نعمل على تحويل هدنة غزة إلى مسار للوصول للمرحلة الثانية

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إن جهود الوساطة فيما يتعلق باتفاق غزة مستمرة، وإن خروقات الاتفاق مثيرة للقلق.

وأكد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة استمرار بلاده في مراقبة اتفاق غزة، والعمل حتى لا تنهار الهدنة الحالية، مؤكدا أن لدى الدوحة ثقة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودوره ودور الوسطاء.

كما أكد الأنصاري أن العمل جار على تحويل الهدنة الحالية إلى مسار للوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وشدد على أن كل خرق للهدنة في غزة يمثل تهديدا لها وإضعافا لأثرها، مشيرا إلى أنها تُعتبر أطول هدنة رغم الخروق.

وبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع دمار واسع، حيث قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.