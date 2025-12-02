أخبار

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: قوات الجيش تقتل منفذ عملية الدهس التي وقعت قرب الخليل وأدت إلى إصابة مجندة

ترامب ومادورو
Published On 2/12/2025
|
آخر تحديث: 08:20 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان