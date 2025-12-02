صور مأساوية من مستشفى للأمراض النفسية بالعراق تثير غضبا واسعا

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة عقب تداول صور أمس الاثنين من داخل مستشفى الرشاد بالشماعية في بغداد بالعراق، تظهر وضعا مأساويا للمرضى النفسيين، مع غرف وأسرّة متهالكة.

وأثارت هذه الصور جدلا واسعا وأدت إلى موجة من ردود الفعل المستنكرة لوضع النزلاء وظروف المستشفى الصعبة.

ووفق بعض الإعلاميين العراقيين، يعيش أكثر من 1450 مريضا نفسيا داخل قاعات المستشفى، التي تعود معظم بنيتها إلى خمسينيات القرن الماضي في وضع صحي متدهور، مع محدودية ميزانية المستشفى، التي لا تكفي حتى لتوفير الغذاء الأساسي، تزيد من معاناة المرضى يوميا، ويعاني المستشفى من نقص حاد في الكوادر الطبية.

رغم هذه الظروف، يعد مستشفى الرشاد أحد أكبر المستشفيات التدريبية للأمراض النفسية والعقلية في بغداد ومنطقة الشرق الأوسط، ويستقبل حالات متنوعة من جميع أنحاء العراق، كما يضم قسم التأهيل النفسي الذي يقدم برامج متخصصة للمرضى المستقرين بهدف تحسين قدرتهم على الاندماج في المجتمع.

مستشفى الرشاد (الشماعية) للأمراض النفسية،، بعد هذه الصور المؤلمة والظروف القذرة تحتاج إلى وقفة عراقية جادة من الجميع. — د يوسف الأشيقر (@AlEshaiker) December 1, 2025

لكن الواقع اليومي للمرضى يختلف تماما عن الصور المتداولة، التي أظهرت غرفا متهالكة، وأسرّة بالية، ونقصا واضحا لأبسط مقومات النظافة والرعاية الكريمة.

هذه ليست معتقلات الغولاغ..

ولا سجن زاكسنهاوزن..

هذه مستشفى الأمراض العقلية في الشماعية،بهذا البؤس والحرمان من أبسط مقومات النظافة والرعاية الكريمةهكذا يعامل نزلاء المستشفى الذي يعتبر من أكبر مستشفيات بغداد بنحو 1200 سريرهذا هو الواقع الذي ينبغي محاسبة وزارة الصحة بشأنه، وبقسوه pic.twitter.com/yuV4j2naYa — عراقيه للنخاع (@TybhHydr71364) December 1, 2025

وأكد مغردون أن ما يحدث في المستشفى لا يقل قسوة عن معتقلات الغولاغ أو سجن زاكسنهاوزن، مؤكدين أن هذا الواقع المأساوي يستدعي محاسبة وزارة الصحة.

مستشفى الرشاد ( الشماعية ) بداخلها أكثر من 1450 مريض نفسي بقاعات قديمة من الخمسينيات

وميزانية ما تكفي حتى للأكل !!

و 11 طبيب فقط

الوضع يحتاج ثورة إنسانية: مباني، علاج، أكل، سراير، أطباء، ممرضين، دعم حقيقي ،

نزلاء منسيّين ، نناشد بالتفاتة عاجلة لأن هؤلاء البشر أمانة بارقابكم pic.twitter.com/hqijuopJ9s — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) December 1, 2025

ووصف عدد من النشطاء وضع المستشفى بأنه "كارثة إنسانية بامتياز"، مشيرين إلى تفاقم معاناة المرضى بسبب قلة الكوادر، ونقص الغذاء، وغياب الملابس النظيفة، وانتشار الأوساخ داخل الأقسام.

ولفت آخرون إلى أن المستشفى يعيش منذ 23 عاما في حالة صعبة، حيث البنية القديمة والوضع الصحي المتدهور يجعل تقديم العلاج اللازم أمرا شبه مستحيل، وهو ما يعكس فشلا كبيرا في توفير الحد الأدنى من الرعاية الإنسانية.

مستحيل شكد وضع المستشفى تعبان ١١ طبيب على ١٤٥٠ مريض !!!!! ومريض نفسي يعني حتى مو يكتب علاج ويكمل لازم متابعة مستمرة وتواصل شلون يلحكون يرعون هالعدد

من غير الوضع التعبان كلش مال مستشفى والمرضى خطية كلهم مبهذلين لا ملابس زينة ولا فراش مرتب ولا مكان نظيف والعمال قليلين pic.twitter.com/5ajBwf6Gtj — KK 👩🏻‍🦰. (@edivdealed) December 1, 2025

ودعا ناشطون إلى تدخل عاجل لتنظيف المستشفى وتأهيله، وتحسين نوعية الطعام المقدم للمرضى، مؤكدين أن مستشفى الشماعية يحتاج إلى "ثورة إنسانية" عاجلة.

وكتب أحد النشطاء "مريض نفسي يحتاج متابعة مستمرة، فكيف يمكن إدارة 1450 مريضا بـ11 طبيبا فقط؟ الوضع مأساوي، المرضى مبهدلون، لا ملابس نظيفة، ولا فراش مرتب، ولا مكان نظيف، والعمال قليلون".

هذا حال الراقدين في مستشفى الرشاد للامراض

العقلية "الشماعية" في بغداد، كان من المفترض

ان تتوفر لهم اجواء مثالية خاصة تساهم بتحسين

نفسية هؤلاء المساكين، لكن صار 23 عام يعيشون

في زريبة وجحيم لا يطيقه حتى الحيوان، من

خلال هذا المنظر يتضح تماماً نفاق ادعياء الاسلام

السياسي..#العراق pic.twitter.com/ISzJnwgtPU — سيف الدين المهنا (@Saif_almuhana) December 1, 2025

كما دعا عدد من النشطاء الأهالي إلى التدخل السريع لإعادة البسمة إلى وجوه زائري المستشفى، مشيدين بمبادرات أبناء الحشد الإنسانية في خدمة المواطنين.

مايحصل في مستشفى الرشاد او"الشماعية"

عبارة عن كارثة انسانية بأمتياز!!

في المستشفيات ذات التخصص يقدر عدد الكادر ب16طبيب و36ممرض لكل 100مريض

بينما عدد المرضى في المشفى يصل لاكثر من1000 مقابل 11طبيب و110ممرض فقط! مانراه بالصور يؤكد بإن من يدخل هذه المشفى للعلاج لن يُعالج#العراق pic.twitter.com/9rvQhjxOoi — DEVEN. (@2_ncx) December 1, 2025

ولفت آخرون إلى أن هذا حال المرضى في مستشفى الرشاد للأمراض العقلية في بغداد، حيث كان من المفترض أن تتوفر لهم أجواء مثالية تساهم في تحسين حالتهم النفسية، لكنهم يعيشون منذ 23 عاما في ظروف صعبة.