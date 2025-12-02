أخبار|جنوب أفريقيا

محاكمة 5 جنوب أفريقيين بتهمة التجنيد لحرب أوكرانيا

Five suspects appear at the Kempton Park Magistrate's Court for allegedly contravening the Regulation of Foreign Military Assistance Act by planning to fight in Russia's war in Ukraine, in Johannesburg, South Africa, December 1, 2025. REUTERS/Oupa Nkosi
5 متهمين يمثلون أمام محكمة في جوهانسبورغ أمس بدعوى التخطيط للقتال في حرب روسيا بأوكرانيا (رويترز)
Published On 2/12/2025
|
آخر تحديث: 08:33 (توقيت مكة)

حفظ

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن 5 مواطنين من جنوب أفريقيا مثلوا أمام المحكمة بتهم تتعلق بالتجنيد والقتال لصالح روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وسط مزاعم بأن 17 آخرين من مواطني البلاد تعرضوا للخداع من أجل الانضمام إلى خطوط المواجهة.

وقالت الشرطة إن امرأة أُوقفت يوم الخميس لدى عودتها إلى مطار أور تامبو الدولي قرب جوهانسبورغ، في حين أُوقف 3 رجال في المطار يوم الجمعة، وآخر يوم السبت.

A South African Airways (SAA) plane takes off at O.R. Tambo International Airport in Johannesburg, South Africa, January 18, 2020. Picture taken January 18, 2020. REUTERS/Rogan Ward
طائرة تابعة للخطوط الجوية لجنوب أفريقيا تقلع من مطار أور تامبو الدولي قرب جوهانسبورغ (رويترز)

وأوضحت في بيان أن الاعتقالات جاءت بعد بلاغ عن 3 رجال كانوا في طريقهم إلى روسيا، حيث جرى إبعادهم من بوابة الصعود للاشتباه بهم، قبل إحالتهم إلى وحدة التحقيقات الخاصة "هوكس".

وأضاف البيان أن التحقيق الأولي كشف عن تورط امرأة جنوب أفريقية في تسهيل سفر هؤلاء الأفراد وتجنيدهم في القوات المسلحة الروسية.

المشتبه بهم الذين مثلوا أمام المحكمة في جلسة قصيرة هم: نونكولوليكو مانتولا (39 عامًا)، مقدمة برامج إذاعية وطنية، وثولاني مازيبوكو (24 عامًا)، وزولاني نتولي (47 عامًا)، وسيبهاماندلا تشابالالا (23 عامًا)، وسفيزو مابينا (21 عامًا). وقد أُعيدوا إلى الحجز على أن تُعقد جلسة كفالة في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

خلفيات سياسية وعائلية

تأتي الاعتقالات في ظل إفادات متعارضة من ابنتي رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، حيث اتهمت نكوسازانا زوما-منكوب شقيقتها دودوزيلي زوما-سامبودلا واثنين آخرين بتجنيد 17 رجلًا، بينهم 8 من أقارب زوما، عبر إيهامهم بأنهم سيتلقون تدريبًا كحراس شخصيين لحزب "أمخونتو وي سويزي" التابع للعائلة.

epa12517823 Duduzile Zuma-Sambudla, the daughter of former South African President Jacob Zuma, appears in court on charges of terrorism in Durban, South Africa, 11 November 2025. She pleaded not guilty to terrorism-related charges at the start of her trial. Zuma-Sambudla is being charged over comments she made on social media four years ago during deadly protests following the arrest of her father. EPA/STRINGER
دودوزيلي زوما-سامبودلا ابنة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما مثلت أمام المحكمة بتهم تتعلق بالإرهاب (الأوروبية)

وزعمت زوما-سامبودلا أن بلسينغ خوزا خدعها لتجنيد أفراد في ما اعتقدت أنه دورة شرعية، بعد أن شاركت في تدريب لمدة شهر في روسيا، قبل أن تستقيل الأسبوع الماضي من منصبها كنائبة عن حزب "أومخونتو وي سويزي" أي "رمح الأمة" بلغة الزولو.

إعلان

وكان مكتب الرئيس سيريل رامافوزا قد أعلن في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني أنه يحقق في كيفية وصول هؤلاء الرجال إلى شرق أوكرانيا، وأنه يعمل على إعادتهم إلى الوطن.

شخصية مثيرة للجدل

أثارت الاتهامات ضد مانتولا اهتمامًا واسعًا، إذ كانت تقدم برنامجًا إذاعيًا على إذاعة جنوب أفريقيا، ونشرت صورًا لها من موسكو عبر حسابها على إنستغرام.

تصميم خاص - خريطة جنوب أفريقيا
خريطة جنوب أفريقيا (الجزيرة)

ووفق حساباتها على وسائل التواصل، كانت تشغل منصب الرئيسة المشاركة لـ "جمعية صحفيي بريكس"، وهي منظمة وُضعت على قائمة العقوبات الأوروبية في يوليو/ تموز باعتبارها أداة لنشر روايات مؤيدة لروسيا ومعلومات مضللة تحت غطاء الصحافة المستقلة.

وتشير السجلات الأوروبية إلى أن الجمعية أسسها يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر المسلحة الذي قُتل في حادث تحطم طائرة عام 2023، وأنها استُخدمت لنشر محتوى مزيف مصدره وحدة التلاعب الإعلامي "ستورم-1516".

المصدر: غارديان

إعلان