توقيف مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السابقة بشبهة الاحتيال المالي

أعلنت النيابة العامة الأوروبية عن عمليات تفتيش نفّذت في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدّة مبانٍ تابعة لكلية أوروبا في بروج غربي بلجيكا في إطار تحقيق بشبهة الاحتيال المالي.

وأوقف 3 أشخاص في المجموع لم تكشف النيابة العامة عن هويّاتهم.

غير أن مصدرا مطلعا على المجريات أفاد وكالة الصحافة الفرنسية بتوقيف المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الثلاثاء على ذمّة التحقيق، فضلا عن شخصين آخرين أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية.

وتتولّى موغيريني حاليا إدارة كليّة أوروبا في بروج، وهي مؤسسة تعليم عال تعنى بتأهيل الدبلوماسيين الأوروبيين.

ويتمحور التحقيق على محاباة مشبوهة وشبهات منافسة غير نزيهة في منح الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي كليّة أوروبا العريقة برنامجا يمتدّ على 9 أشهر لتدريب الدبلوماسيين المقبلين.

وتعود الأفعال المشبوهة للفترة 2021-2022 وتتمحور المخالفات على "احتيال في عطاءات عامة وفساد وتضارب مصالح وانتهاك السرّية المهنية".

ويعكف المحقّقون على تحديد إن "كانت كليّة أوروبا أو ممثّلون عنها قد أبلغوا مسبقا بمعايير الاختيار" في إطار عملية استدراج العروض التي أطلقتها الخدمة الدبلوماسية لبرنامج تدريبي.

والنيابة الأوروبية التي أنشئت رسميا سنة 2021 هيئة مستقلّة في الاتحاد تعنى بالتصدّي لعمليات الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي أو أيّ مخالفة أخرى تمسّ مصالحه المالية كالفساد وتبييض الأموال وعمليات الغشّ العابرة للحدود بالضريبة على القيمة المضافة.

وتكلّف هذه الهيئة التي تتجاوز صلاحياتها حدود الولايات الوطنية بإجراء تحقيقات وملاحقات ومقاضاة مرتكبي انتهاكات من هذا النوع.