تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لهجوم في البحر الأسود، وسط تحذيرات تركية من التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن "السفينة مايلدفولغا 2 أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس".

وأشارت إدارة الشؤون البحرية إلى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة، مضيفة أن السفينة تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي.

من جهتها، أكدت وكالة النقل البحري والنهري الروسية "روسمورفلوت"، تعرض سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، مشيرة، في بيان، إلى أن الهجوم ألحق أضرارا طفيفة بالهيكل العلوي للسفينة دون أن تتسرب إليه المياه.

وأضاف البيان أنه لم تُسجل إصابات على متن السفينة، التي توجهت إلى ميناء ولاية سينوب التركية، دون تفاصيل إضافية.

وبحسب موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية، ترفع "مايلدفولغا 2" علم روسيا، في حين قالت قناة "إن تي في" التلفزيونية إن الهجوم تم بطائرة مسيرة انتحارية.

يأتي ذلك بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظل العقوبات.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن "تصعيد مقلق" معتبرا أن "النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود".

وقال أردوغان أمس إن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة، موجها تحذيرا إلى "جميع الأطراف ذات الصلة".

وردا على سؤال حول الهجوم الأخير، قال مسؤول تركي "تم نقل الرسائل الضرورية إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الأوكرانية"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.