ترامب يحذّر من تغيير نتائج انتخابات هندوراس مع دعمه لعصفورة

اتهم دونالد ترامب، أمس الاثنين، مسؤولي الانتخابات في هندوراس "بمحاولة تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية، في سباق أعلن الرئيس الأميركي دعمه فيه للمرشح اليميني نصري عصفورة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "يبدو أن هندوراس تحاول تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية. إن فعلت ذلك، فسيكون الثمن باهظا".

وكان المرشحان الرئاسيان في هندوراس نصري عصفورة وسلفادور نصر الله متقاربين للغاية في أحدث نتائج لإحصاء الأصوات أمس، إذ حصل كل منهما على ما يقل قليلا عن 40% من الأصوات.

وأعلن ترامب دعمه لعصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ، على حساب نصر الله، مرشح الحزب الليبرالي.

وقد أظهرت أحدث أعمال فرز لأصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة بهندوراس أمس الاثنين تعادل المرشحين نصري عصفورة وسلفادور نصر الله تقريبا، إذ حصل كل منهما على نحو 40% من الأصوات في سباق محتدم شابته مشاكل في موقع النتائج على الإنترنت.

ودعت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات آنا باولا هول، في منشور على منصة إكس، إلى التحلي بالهدوء والصبر في ظل التقارب الشديد في عدد الأصوات الواضح على الموقع الإلكتروني ومع استمرار أعمال الفرز.

وأي مرشح يفوز بأغلبية بسيطة سيحكم هندوراس خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.

وصباح اليوم الثلاثاء، أدت المشاكل في بوابة النتائج الإلكترونية التي كان من المفترض تحديث النتائج عليها إلى زيادة الإحباط بشأن التصويت. وبدا أن الموقع الإلكتروني متوقف لفترات طويلة، وانتقدت وسائل الإعلام المحلية هذا الانقطاع.