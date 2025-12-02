تحذير بإسرائيل من انكشاف منشآتها الحيوية أمام الصواريخ والمسيّرات

حذّر مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان من أن منشآتها الأمنية والحيوية غير محمية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، منتقدا "المؤسسة الأمنية" الإسرائيلية لأنها "لم تولِ اهتماما بتحصين تلك المنشآت".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن تقرير موجه من إنغلمان، إلى "وزارة الدفاع" الإسرائيلية قوله "إن المؤسسة الأمنية لم تولِ اهتماما بتحصين المنشآت الحيوية ضد الصواريخ، رغم تزايد التهديدات وتقارير المراجعة التي نُشرت خلال السنوات الأخيرة".

وذكر في تقريره أن "أوجه القصور" التي حذّر منها سابقا "لم يتم إصلاحها حتى بعد اندلاع "حرب السيوف الحديدية"، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب إنغلمان فإن "وزارة الدفاع والجيش ومجلس الأمن القومي لم تحدد المنشآت الحيوية التي يجب تحصينها، ولم يعدوا خططا لتحصينها، حتى بعد إطلاق نحو 26 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل خلال الحرب".

وفي جزء آخر من تقريره، قال إنغلمان "إن الحكومة الإسرائيلية لا تشرف على المعاهد والمختبرات التي تُعنى بأبحاث الأسلحة البيولوجية"، معربا عن خوفه من "تسرب المعلومات الموجودة فيها إلى أيدي جماعات إرهابية".

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى "وجود سيناريوهات في المؤسسة الأمنية لإمكانية وقوع هجوم إرهابي بيولوجي ضد إسرائيل" لكنه قال إنه "رغم ذلك لا توجد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ووزارة الصحة لم تتخذ أي خطوات لتنظيم هذا الموضوع منذ عام 2008".

ووفقا للتقرير فحص مكتب مراقب الدولة 43 مؤسسة تعمل في أبحاث الأسلحة البيولوجية، وخلص إلى أن وزارة الصحة لا تشرف على قواعد العمل في المختبرات والمعاهد التي تحتفظ بهذه المواد الخطرة.

وذكر التقرير أن هناك مشاكل في مختبرات تتعلق بإجراءات الأمن، كذلك ثغرات فيما يتعلق بإعداد خطط الطوارئ.

يذكر أن مكتب مراقب الدولة هو المسؤول عن مراقبة عمل أجهزة الدولة وهيئاتها، ويتم انتخابه لمدة 7 سنوات بتصويت سري في الكنيست.