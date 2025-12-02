بوتين: مستعدون لمحاربة أوروبا إذا أرادت ذلك

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما حادا على أوروبا في تصريحات له اليوم الثلاثاء، معلنا استعداد بلاده لخوض حرب ضدها، متهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا، والعمل على إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

وقبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قال بوتين في إجاباته على أسئلة الصحفيين في موسكو "إذا أرادت أوروبا فجأة أن تبدأ حربا معنا وبدأتها، فقد تنشأ بسرعة كبيرة حالة لا يكون لدينا فيها من نتفاوض معه".

وأكد الرئيس الروسي "نحن لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت ذلك 100 مرة بالفعل. لكن إذا أرادت أوروبا فجأة خوض حرب معنا وبدأتها، فنحن مستعدون حاليا. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في هذا".

وشدد بوتين على أن أوروبا "تقف إلى جانب الحرب، وليس لديها أجندة سلام"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقدم مقترحات غير مقبولة لروسيا بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.

وقال "ليس لدى دول أوروبا أجندة سلام، فهم إلى جانب الحرب. وحتى عندما يحاولون ادعاء إدخال بعض التعديلات على مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإننا نرى ذلك بوضوح، كل هذه التعديلات تهدف فقط إلى شيء واحد، هو إحباط عملية السلام بأكملها".

خطة ترامب

وأكد بوتين أن أوروبا تعيق الإدارة الأميركية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول أوروبا استبعدت نفسها من هذه العملية للتسوية السلمية.

وأوضح أن "نتائج ما يحدث اليوم لا تعجبهم أيضا، وبدأوا في عرقلة الإدارة الحالية للولايات المتحدة والرئيس ترامب عن تحقيق السلام في أوكرانيا عبر المفاوضات. وهم أنفسهم رفضوا المفاوضات السلمية، والآن يعرقلون الرئيس ترامب".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الدول الأوروبية تريد بهذه الطريقة لاحقا إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة العملية السلمية بأوكرانيا.

وتابع "هذا هو هدفهم، ونحن نراه بوضوح، لذلك، إذا كانوا يريدون العودة حقا إلى أرض الواقع، استنادا إلى الوضع الذي يتطور على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، فليكن، نحن نسمح بذلك".

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن أحدا لم يستبعد الدول الأوروبية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، وقال "إنهم يستاؤون من استبعادهم ادعاء من إجراء مفاوضات حول أوكرانيا. لكني أريد أن أشير إلى أنه لم يستبعدهم أحد، هم استبعدوا أنفسهم".

واعتبر بوتين أن أوروبا "تواصل العيش في أوهام بشأن إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا، وقطع الاتصالات مع روسيا بشكل حاد بمبادرة منها".

وسأل بوتين "لماذا فعلوا ذلك؟ واستدرك مجيبا "لأنهم تبنوا فكرة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا ولا يزالون يعيشون، على ما يبدو، في هذه الأوهام، على الرغم من أنهم يدركون، بعقلهم، أن هذا كان في الماضي بالفعل، وأن هذا لم يكن ممكنا".

واختتم تصريحاته بالقول لقد خلطوا بين الرغبة والواقع في وقتهم، لكنهم لا يستطيعون ولا يريدون الاعتراف بذلك لأنفسهم".