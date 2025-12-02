أخبار|كأس العرب|تونس

بالصور.. فوز تاريخي لفلسطين في كأس العرب والشرع يهنئ أبطال سوريا

كومبو لفرحة الجماهير السورية والفلسطينية بالفوز
مدة الفيديو 01 دقيقة 37 ثانية 01:37
Published On 2/12/2025
|
آخر تحديث: 14:21 (توقيت مكة)

شهد اليوم الأول من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم مفاجآت كبرى هزّت التوقعات، بعدما نجح منتخبا سوريا وفلسطين في إسقاط عملاقين كرويين في افتتاح البطولة.

وفي أولى مباريات المجموعة الأولى، حقق المنتخب السوري فوزا ثمينا على نظيره التونسي بهدف نظيف، ليكتب بداية قوية أمام منتخب سبق له المشاركة في كأس العالم 8 مرات.

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Tunisia v Syria - Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2025 Syria's Omar Maher Khribin celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Ibraheem Al Omari
عمر خريبين لاعب المنتخب السوري يحتفل بهدف الفوز مع زملائه في ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان/قطر (رويترز)

وجاءت المفاجأة الكبرى في المباراة الافتتاحية الرسمية، حين تفوّق المنتخب الفلسطيني على قطر، بطلة آسيا ومستضيفة البطولة، بالنتيجة ذاتها 1-0، وسط فرحة جماهيرية فلسطينية عارمة داخل وخارج الملعب.

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Qatar v Palestine - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 1, 2025 Palestine's Mohammed Saleh celebrates their first goal with teammates, an own goal scored by Qatar's Sultan Al Brake REUTERS/Mohammed Salem
محمد صالح لاعب المنتخب الفلسطيني يحتفل مع زملائه بعد تسجيل الهدف الأول على ملعب البيت بمدينة الخور/قطر (رويترز)

واهتزّت المدرجات الفلسطينية فرحا عقب صافرة النهاية، حين حقق "الفدائي" فوزه التاريخي على قطر في عقر دارها. وغمرت الهتافات والأعلام الفلسطينية أرجاء الملعب، وتعالت صيحات الفرح من الجماهير التي رأت في الانتصار أكثر من مجرد 3 نقاط، بل لحظة فخر وكرامة وطنية.

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Qatar v Palestine - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 1, 2025 Palestine fans celebrate Palestine's first goal, an own goal scored by Qatar's Sultan Al Brake REUTERS/Rula Rouhana
مشجعون فلسطينيون يحتفلون بالهدف في مدرجات ملعب البيت بمدينة الخور خلال المباراة أمام قطر (رويترز)
Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Qatar v Palestine - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 1, 2025 Palestine's Ameed Sawafta celebrates their first goal, an own goal scored by Qatar's Sultan Al Brake REUTERS/Thaier Al-Sudani
عميد صوافطة لاعب المنتخب الفلسطيني يحتفل بالهدف الأول لفريقه (رويترز)

وتناقلت مشاهد المشجعين الفلسطينيين وهم يحتفلون داخل قطاع غزة، في مشهد أعاد إلى الأذهان روح التحدي والإصرار التي تميّز هذا المنتخب.

وانفجرت الجماهير السورية فرحا بعد الانتصار على تونس، أحد أعتى المنتخبات العربية، لتعمّ أجواء البهجة المدرجات. واعتبر كثيرون أن هذا الفوز يشكّل بداية جديدة لعودة الكرة السورية إلى الواجهة الإقليمية بعد سنوات من الغياب.

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Tunisia v Syria - Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2025 Syria fans before the match REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
جماهير سوريا في المباراة أمام تونس في ملعب أحمد بن علي بالريان/قطر (رويترز)
Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Tunisia v Syria - Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2025 Syria fans celebrate after the match REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
مشجعون سوريون يحتفلون بعد المباراة بفوز منتخبهم على تونس (رويترز)

وعبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن فخره بالإنجاز السوري، إذ أجرى مكالمة فيديو مع لاعبي المنتخب عقب اللقاء، هنّأهم خلالها على الأداء البطولي.

وتُختَتم الجولة الافتتاحية من كأس العرب 2025 بنكهة المفاجآت، بعدما غيّرت سوريا وفلسطين موازين التوقعات، وأثبتت المنتخبات الطامحة أنها قادرة على مقارعة الكبار. وبين فرحة الجماهير ورسائل الدعم الرسمية، بدت البطولة في يومها الأول كأنها تحتفل بروح الكرة العربية التي توحّد ولا تفرّق، وترسم ملامح بداية مشوّقة لبطولة استثنائية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

