المعارض التونسي جوهر بن مبارك يعلق إضرابه عن الطعام

أعلن القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، جوهر بن مبارك، تعليق إضرابه عن الطعام في سجن بلي بولاية نابل شمال شرقي البلاد، بعد 33 يوما من بدايته.

وقال بن مبارك، في بيان نشرته شقيقته المحامية دليلة مصدق، إنه "بعد 33 يوما من الإضراب عن الطعام، أعلن للرأي العام أنني قررت تعليق الإضراب مؤقتا، بعد أن أثبت الشارع الديمقراطي الحي قدرته على حمل الرسالة والدفاع عن أصواتنا وحقوقنا، ونقل معاناة المعتقلين السياسيين وجراح الوطن إلى الساحة الوطنية والدولية".

وأضاف "اخترنا طريق النضال عن قناعة، وندرك أن كلفة المقاومة عالية، ندفعها من صحتنا وأجسادنا، لكننا نؤمن أن الدفاع عن الوطن وحريته واجب لا يمكن التخلي عنه".

ويأتي هذا بعدما خرجت في الآونة الأخيرة مظاهرات حاشدة في تونس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين واستعادة الحريات والعودة للديمقراطية.

وقد دخل بن مبارك يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في قضية "التآمر على أمن الدولة" حيث حكم عليه ابتدائيا بالسجن 18 سنة.

وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، يوم الجمعة الماضي، أحكاما بالسجن بين 10 و45 عاما في حق المتهمين الموقوفين في هذه القضية، وشددت الحكم على بن مبارك من 18 عاما إلى 20 عاما.