هيومان أبيل: السودان يواجه أزمة إنسانية وسط شح في المساعدات

قالت منظمة "هيومان أبيل" إن "السودان يواجه واحدة من أعقد وأقسى الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، وسط شح غير مسبوق في العمل الإنساني وتراجع قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للكارثة"، مؤكدة أنها تواصل تعزيز حضورها الميداني وتكثيف جهودها لتوفير شريان الحياة لملايين السودانيين المتضررين.

وأضافت المنظمة البريطانية في بيان للجزيرة نت أن أكثر من 25 مليون سوداني باتوا يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في وقت تقترب فيه ملايين الأسر من حافة المجاعة.

وأكدت أن مناطق واسعة من السودان تشهد حالة فراغ إنساني حاد، نتيجة تدهور الأمن وامتداد النزاع المسلح وصعوبة وصول العاملين في المجال الإغاثي إلى المواقع المتضررة. كما أدت القيود الإدارية وتعطل المؤسسات الرسمية وتدمير البنية التحتية إلى تعطيل وصول الإمدادات الحيوية وارتفاع تكلفتها، في ظل فجوة تمويلية تُعدّ من الأكبر عالميًا مقارنة بحجم الاحتياج المتضاعف.

وأشارت "هيومان أبيل" إلى أن تفاقم النزوح الجماعي والانقطاع المتكرر في الاتصالات وتعطل سلاسل الإمداد أسهم في تعقيد المشهد، وجعل من إيصال المساعدات مهمة شديدة الصعوبة تتطلب جهات قادرة على العمل المتواصل في الميدان رغم التحديات.

وشددت على أنها تواصل تنفيذ عمليات إغاثية واسعة في ولايات متعددة، معتمدةً على فرق ميدانية متخصصة تعمل يوميًا في أصعب الظروف للوصول إلى الأسر الأشد تضررًا.

صندوق طوارئ

كما أعلنت منظمة "هيومان أبيل" عن إطلاق "صندوق طوارئ السودان"، في خطوة عاجلة تهدف إلى مساعدة ملايين المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في السودان للعام الثالث على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي.

ويهدف الصندوق إلى توفير المساعدات الأساسية التي تشمل الطرود الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، والرعاية الطبية، ومستلزمات الإيواء، إلى جانب الضروريات الأساسية مثل البطانيات وأدوات الطبخ والمستلزمات الشخصية للنساء والفتيات.

إعلان

كما يسعى الصندوق إلى دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، إضافة إلى تقديم العلاج عبر العيادات المتنقلة والثابتة، والتعاون مع مراكز غسيل الكلى لتخفيف معاناة آلاف مرضى الكلى في ولايتي الجزيرة ونهر النيل.

وأكدت هيومان أبيل أن استمرار هذه التدخلات يعتمد على تضامن المجتمع الدولي والداعمين، وأن الواجب الإنساني اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحماية أرواح الأبرياء، ودعم صمود المجتمعات التي أنهكتها الحرب.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.