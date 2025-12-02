الجيش السوداني يتقدم في جنوب كردفان بعد معارك مع الحركة الشعبية

استعاد الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على بلدة مبسوط بولاية جنوب كردفان، بعد معارك مع "الحركة الشعبية شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع قوات الدعم السريع.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على بلدة مبسوط غربي مدينة العباسية تقلي، بعد معارك مع قوات الحركة الشعبية شمال.

وأوضح الشهود أنه بالسيطرة على مبسوط أصبحت كل المناطق غربي مدينة العباسية تقلي تحت سيطرة الجيش.

من جانبهم، بث عناصر من الجيش السوداني مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون فيها سيطرتهم على بلدة مبسوط.

وتكمن أهمية العباسية تقلي ومحيطها بأنها حلقة وصل بين شمال وجنوب كردفان، كما أنها تتيح للجيش التحكم بطرق حيوية تؤثر على تحركات القوات وعلى الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المناطق المجاورة.

والأحد، بسط الجيش السوداني سيطرته على عدة مناطق غربي مدينة العباسية تقلي، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، وهي مناطق تبسة والدامرة وقردود جاما والموريب.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أسابيع، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي تبقى في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان، جراء حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع اندلعت في أبريل/نيسان 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.