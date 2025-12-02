الاحتلال يقتل شابا وفتى بالضفة ويهدم منزلي أسيرين ويشرّد عائلات

قتلت قوات الاحتلال شابا وفتى في الضفة الغربية صباح اليوم الثلاثاء، وهدمت منزلين لعائلتي أسيرين، كما أجبرت عائلات على إخلاء منازلها، وسط مداهمات واقتحامات لأكثر من بلدة ومدينة بالضفة المحتلة.

ففي نابلس، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر في زواتا غرب نابلس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أجبرت سكان نحو 13 بناية سكنية في محيط منزل عائلة صنوبر على إخلاء بيوتهم منذ فجر اليوم تمهيدا لعملية الهدم، في حين واصلت قوات من فرق الهندسة العسكرية الإسرائيلية تفخيخ المنزل بالكامل قبل عملية التفجير.

وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت هدم منزل الأسير صنوبر بعد اتهامه بزرع عبوات ناسفة داخل محطة الحافلات في بات يام مطلع العام الجاري.

منزل الأسير عبد الكريم صنوبر الذي فجره الاحتلال صباح اليوم في زواتا غرب نابلس. pic.twitter.com/XUOsBTPWS0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 2, 2025

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عبد الكريم صنوبر في يوليو/تموز الماضي بعد مطاردة استمرت عدة أشهر على خلفية اتهامه بزرع عبوات ناسفة داخل محطة الحافلات في بات يام في فبراير/شباط من العام الجاري، حيث اعتقلته أثناء تلقيه العلاج في المستشفى بعد إصابة تعرض لها نتيجة انفجار عرضي خلال تصنيع عبوة جديدة.

وفي عملية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة عقابا شمال طوباس.

ونقلت عن رئيس بلدية عقابا عبد الرازق أبو عرة، بأن قوات الاحتلال هدمت منزل ذوي الأسير أيمن ناجح غنام في البلدة، المكون من طابقين، والذي تبلغ مساحته 180 مترا مربعا.

وكان جيش الاحتلال قد دفع صباح اليوم بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، تمهيدا لهدم المنزل، بالتزامن مع استمرار العدوان على طوباس وعقابا لليوم الثاني على التوالي، وفقا لوكالة وفا.

إغلاقات ونصب للحواجز واقتحام لعدد من المستشفيات الرئيسية استمر لساعات في الخليل، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الفتى مهند الزغير واحتجاز جثمانه بعد دهسه جندية إسرائيلية.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة منتصر نصار#الأخبار pic.twitter.com/ZR7PlV4gzw — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 2, 2025

شهيدان وإصابة 3 جنود إسرائيليين

وفي صباح اليوم، أصيب 3 إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في عطيرت في قضاء رام الله، كما أفادت القناة 15 عن مصادر بأن المصابين جنديان من لواء المظليين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "المنفذ حاول طعن جنود قرب عطيرت مما أدى إلى تحييده على الفور".

وإثر ذلك، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات إلى مستوطنة عطيرت وفرض حصارا على قرى فلسطينية قريبة منها.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع المداخل الشمالية لمدينتي البيرة ورام الله وشددت القيود على حواجز عين سينيا وعطارة.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: المشتبه فيه حاول طعن جنود قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية وقواتنا أطلقت عليه النار مما أدى إلى مقتله#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/fVe4welRLg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2025

كما أفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي عطارة وعين سينيا، شمال رام الله، ودوار روابي، وبوابة النبي صالح، ومدخل قرية أم صفا، وبوابة سنجل، والبوابة الحديدية المنصوبة عند المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا، ومفترق عيون الحرامية الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

وفي الخليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى آخر يبلغ من العمر 17 عاما برصاص قوات الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك قالا إن قوات الأمن تمكنت من القضاء على فلسطيني يُشتبه بتنفيذه عملية دهس أدت إلى إصابة مجندة فجر اليوم قرب مفترق يهودا شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن قواته رصدت موقع الفلسطيني في مدينة الخليل أثناء وجوده داخل المركبة المرتبطة بالحادث وقد تم إطلاق النار عليه.