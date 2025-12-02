753 قتيلا حصيلة جديدة لفيضانات إندونيسيا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 753 قتيلا، اليوم الثلاثاء، في حين لا يزال 504 إلى 507 أشخاص في عداد المفقودين، بحسب أحدث بيانات أصدرتها الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتشارك مروحيات وزوارق في نقل الإمدادات وإجلاء العالقين، بينما يواجه رجال الإنقاذ صعوبات حادة في الوصول إلى القرى المنعزلة في سومطرة بسبب الانهيارات وتضرر البنية التحتية.

وأعلنت الوكالة الإندونيسية أن إجمالي المتأثرين بالفيضانات والانهيارات في سومطرة تجاوز 3.3 ملايين شخص، في حين نُقل مليون شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مع تسجيل 2600 مصاب في 3 محافظات.

وكانت الوكالة أعلنت، أمس الاثنين، أن عدد الوفيات بلغ 604 أشخاص، لكن اتساع نطاق عمليات البحث كشف عن حجم الخسائر الكبيرة في المناطق المنكوبة التي دمرت فيها السيول الجسور وقطعت الطرق، مما يُعيق وصول فرق الإنقاذ.

وتأتي هذه الكارثة ضمن موجة أمطار موسمية غزيرة ضربت عدة دول في جنوب وجنوب شرق آسيا خلال الأسبوع الماضي، متسببة في أكثر من 1300 وفاة، بينهم 753 في إندونيسيا وحدها، و410 في سريلانكا، و181 في تايلند، وفق أرقام أعلنتها السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

وفي سريلانكا، يواجه سكان مدينة كاندي وأجزاء من وسط البلاد نقصا في المياه الصالحة للشرب، ولجأت الأسر إلى جمع المياه من الينابيع الطبيعية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع مع توقع استمرار هطول الأمطار.

وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إن تحديد الحصيلة النهائية للضحايا ما زال "مبكرا".

وتعمل السلطات في الدول المتضررة على توسيع جهود البحث والإنقاذ، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع ضعف إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق واستمرار سوء الأحوال الجوية.