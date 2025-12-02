أخبار|كندا

أوروبا توافق على انضمام كندا لبرنامج دفاعي

BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 10: Soldiers of the German armed forces, the Bundeswehr, hoist a European Union flag in front of the Bundeswehr memorial prior to a wreath-laying ceremony at the main memorial of the Bundeswehr, Germany's armed forces, for Bundeswehr soldiers killed in foreign deployments on November 10, 2025 in Berlin, Germany. The German Defense Ministry and the German President are honouring six surviving U.S. World War II veterans today. The visit of the vets has been organized by a U.S. charity called Best Defense Foundation. (Photo by Maryam Majd/Getty Images)
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز صناعته الدفاعية لمواجهة التغيرات الإستراتيجية (غيتي)
Published On 2/12/2025
آخر تحديث: 09:47 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا الاثنين اتفاقا يسمح لأوتاوا بالانضمام إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم "سايف".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان مشترك "في هذه الأوقات المضطربة جيوسياسيا، فإن (سايف) هو وسيلة لزيادة التعاون وتحقيق أهداف الدفاع والإنفاق بشكل أفضل".

وأشاد البيان بالاتفاق الذي يمنح كندا الحق في المشاركة في البرنامج، ووصفه بأنه "الخطوة التالية في تعميق تعاوننا ورمز للأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي وكندا".

وأضاف "معا، سنعمل على إنشاء سلاسل إمداد دفاعية مرنة بين صناعاتنا في وقت حاسم للأمن العالمي".

ويهدف برنامج "سايف" أو العمل الأمني لأوروبا، إلى تقديم قروض للدول المشاركة بشروط مواتية لشراء الأسلحة بشكل مشترك مع شركاء آخرين.

ويتعين على المشاركين المساهمة ماليا في هذا المخطط، لكن هذا الأمر شكّل حجر عثرة الأسبوع الماضي لبريطانيا التي كانت تريد أيضا الانضمام إلى البرنامج لكنها رفضت رسوم الانضمام المطلوبة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعته الدفاعية لمواجهة التهديد العسكري المتزايد من روسيا، إلى جانب فك ارتباط الولايات المتحدة بأوروبا.

المصدر: الفرنسية

