أوروبا توافق على انضمام كندا لبرنامج دفاعي

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا الاثنين اتفاقا يسمح لأوتاوا بالانضمام إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم "سايف".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان مشترك "في هذه الأوقات المضطربة جيوسياسيا، فإن (سايف) هو وسيلة لزيادة التعاون وتحقيق أهداف الدفاع والإنفاق بشكل أفضل".

وأشاد البيان بالاتفاق الذي يمنح كندا الحق في المشاركة في البرنامج، ووصفه بأنه "الخطوة التالية في تعميق تعاوننا ورمز للأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي وكندا".

وأضاف "معا، سنعمل على إنشاء سلاسل إمداد دفاعية مرنة بين صناعاتنا في وقت حاسم للأمن العالمي".

ويهدف برنامج "سايف" أو العمل الأمني لأوروبا، إلى تقديم قروض للدول المشاركة بشروط مواتية لشراء الأسلحة بشكل مشترك مع شركاء آخرين.

ويتعين على المشاركين المساهمة ماليا في هذا المخطط، لكن هذا الأمر شكّل حجر عثرة الأسبوع الماضي لبريطانيا التي كانت تريد أيضا الانضمام إلى البرنامج لكنها رفضت رسوم الانضمام المطلوبة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعته الدفاعية لمواجهة التهديد العسكري المتزايد من روسيا، إلى جانب فك ارتباط الولايات المتحدة بأوروبا.