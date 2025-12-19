أخبار|تركيا

1444 رحلة يوميا.. مطار إسطنبول الأكثر ازدحاما في أوروبا

مطار إسطنبول تقدم المطارات الأوروبية الأكثر ازدحاما وفق تقرير الطيران الأوروبي (غيتي)
Published On 19/12/2025
آخر تحديث: 14:43 (توقيت مكة)

حل مطار إسطنبول في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحاما في أوروبا بمتوسط 1444 رحلة يوميا، خلال الفترة بين 8 و14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في "تقرير الطيران الأوروبي" للفترة من 8 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول، الذي نشرته المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى تصدُّر مطار إسطنبول قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاما بمتوسط 1444 رحلة يوميا خلال الفترة المذكورة.

وجاء ثانيا مطار "لندن هيثرو" بمتوسط 1308 رحلات يوميا، تلاه مطار "باريس شارل ديغول" بـ1285 رحلة، ثم مطار أمستردام بـ1260 رحلة.

أما مطار "صبيحة غوكتشن" الدولي في إسطنبول، فجاء في المرتبة العاشرة أوروبيا بمتوسط 751 رحلة يوميا.

وحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد حقق مطار إسطنبول الدولي إنجازين وضعاه في صدارة المشهد العالمي لقطاع الطيران هذا العام. فمن جهة نال لقب "أكثر مطار صديق للعائلة في العالم" لعام 2025 بحسب تصنيف منظمة "سكاي تراكس" (SkyTrax) البريطانية المتخصصة في تقييم شركات الطيران والمطارات.

ومن جهة أخرى، صُنف ثاني أكثر مطارات العالم اتصالا من حيث الربط الجوي مع باقي مطارات العالم، وفق أحدث تقارير شركة "أو إيه جي" (OAG) البريطانية لتحليل بيانات الطيران.

المصدر: وكالة الأناضول

