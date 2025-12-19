يوم تحت الاحتلال.. إصابات واقتحامات واعتقالات في مدن الضفة

أصيب فلسطينيون -اليوم الجمعة- برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدن عديدة بالضفة الغربية، حيث تواصلت اقتحامات الاحتلال وتخللتها مواجهات مع الفلسطينيين واعتقالات في صفوفهم.

ففي مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، قال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص، إحداها في البطن والأخرى في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

ونقلت القناة الـ14 عن مصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار، وأصابت عددا من الفلسطينيين الذين رجموا الجنود بالحجارة في مخيم الجلزون.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني.

وفي بلدة سلواد بقضاء رام الله، قالت مراسلة الجزيرة إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، مشيرة إلى اعتقال طفل من مسجد في البلدة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة "نعلين" -غرب رام الله أيضا- وفرضوا قيودا على حركة المواطنين، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز.

كما أصيب عدد من أهالي قرية "قبيا" -غرب رام الله- بالاختناق، إثر إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز في ساحات مسجد الشهداء، تزامنًا مع أداء أهالي القرية لصلاة الجمعة.

دهس في نابلس

وفي نابلس شمالي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني -صباح الجمعة- بكسور في قدميه جرّاء دهسه من قِبل مستوطن إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المدينة بمركباتهم، وأقدم أحدهم على دهس الشاب في أثناء مروره في شارع عمان، مما أدى إلى إصابته بكسور في قدميه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي بأن عددا من المستوطنين دخلوا ليلا إلى مدينة نابلس وأقدموا على دهس فلسطيني.

وادعى الجيش -في بيان- أنه جرى إلقاء القبض على عدد منهم ونقلهم إلى الشرطة الإسرائيلية.

اقتحامات واعتقالات

وفي الضفة الغربية أيضا، اقتحم جيش الاحتلال قرية حوسان غربي مدينة بيت لحم، وحاصر مصلين داخل مسجد عقب أدائهم صلاة الجمعة.

وقال مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية وتمركزت عند مدخلها الشرقي، قبل أن تغلقه وتحاصر مصلين داخل مسجد أبو بكر الصديق عقب أدائهم صلاة الجمعة، وتمنعهم من الخروج، بالتزامن مع إطلاق قنابل صوت.

وأضاف حمامرة أن الجنود اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، في حين انتشرت قوات كبيرة على امتداد الشارع الرئيسي في القرية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وسيلة الظهر.

وفي السياق، نظّم أهالي بلدة بيت ليد -شرق طولكرم– مسيرة احتجاجية، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال أبعد الفلسطينيين عن محيط المنطقة المستهدفة شرقي البلدة، في حين أكد الأهالي في البلدة أن الاحتلال أغلق المنطقة وأعلنها منطقة عسكرية حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي مدينة دورا -جنوب الخليل- اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر منصور الشحاتيت.

وقالت عائلة الأسير للجزيرة إن الاعتقال جاء على خلفية دعوى قضائية رفعها سجّان إسرائيلي، يدّعي فيها تعرضه للضرب من قبل الشحاتيت خلال اعتقاله السابق.

وأضافت العائلة أن شرطة الاحتلال رفضت السماح له بأخذ أدويته في أثناء اعتقاله، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يُذكر أن الشحاتيت أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال، ويعاني أوضاعا صحية ونفسية صعبة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1100 فلسطيني، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفا.