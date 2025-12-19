وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة

ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف -اليوم الجمعة- ملفات الحرب في السودان، والتطورات في سوريا، واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في القاهرة، قال عبد العاطي "ناقشت ونظيري الروسي الأوضاع في السودان، وأكدنا ضرورة وقف معاناة الشعب السوداني".

وأضاف وزير الخارجية المصري "بحثنا التطورات في سوريا والتعاون من أجل الحفاظ على وحدة أراضيها".

وأكد عبد العاطي ولافروف أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة استدامته، ولا سيما مع الخروقات الإسرائيلية.

وقال عبد العاطي إن مصر تبذل جهودا مكثفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات إلى القطاع، مشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (المعني بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة)، وضرورة تشغيل معبر رفح من الاتجاهين.

يأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

توافق البلدين

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التبادل التجاري مع مصر شهد زيادة بأكثر من 12% خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا وجود توافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا الدولية.

وأضاف لافروف أن الجهود الدبلوماسية يجب أن تتواصل لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة العمل على حل الدولتين وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية.

كما ثمّن لافروف جهود مصر ووساطتها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى موقفها المتزن من الأزمة الأوكرانية، معتبرا أن تسوية هذه الأزمة ممكنة بعد إزالة أسبابها الجذرية.

ويزور لافروف مصر للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية يومي الجمعة والسبت، بحضور أكثر من 50 دولة أفريقية ومشاركة وزارية واسعة بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية.