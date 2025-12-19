نائب حفتر يوقّع اتفاقية تعاون عسكري مع قائد الجيش الباكستاني

قالت قوات شرق ليبيا إن صدام حفتر نائب قائدها العام وقّع اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الذي يزور بنغازي شرقي ليبيا.

وذكر بيان لقوات شرق ليبيا، أمس الخميس، أن الاتفاقية "تأتي في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وفتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي".

وعقد صدام حفتر اجتماعا موسّعا مع قائد الجيش الباكستاني بمقر قيادة قوات شرق ليبيا في بنغازي، بحضور عدد من ضُباطها وقيادات بالجيش الباكستاني.

وشهد الاجتماع، وفق بيان قوات شرق ليبيا، "تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات".

والأربعاء، وصل قائد الجيش الباكستاني إلى بنغازي والتقى القائد العام لقوات شرق ليبيا خليفة حفتر، وفق بيان سابق لقوات شرق ليبيا

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد. وأخرى عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.