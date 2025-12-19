أخبار|ليبيا

نائب حفتر يوقّع اتفاقية تعاون عسكري مع قائد الجيش الباكستاني

صدام حفتر A picture obtained in the FaceBook page of Libya's eastern military chief Khalifa Haftar's media office, shows his son Saddam Haftar attending a military parade in Benghazi. Libya's military strongman in the east, Khalifa Haftar, has recently appointed his youngest son as chief of land army -- the latest of household appointments in an effort to tighten the family's grip on the divided country's east. In early June, General Saddam Haftar, 33, took over as chief of staff of the land forces within the Libyan Arab Armed Forces (LAAF), the eastern-based military which his father heads. (Photo by Media office of Khalifa Haftar / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /MEDIA OFFICE OF KHALIFA HAFTAR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
صدام حفتر عقد اجتماعا موسّعا مع قائد الجيش الباكستاني الذي يزور بنغازي (الفرنسية)
Published On 19/12/2025
آخر تحديث: 04:10 (توقيت مكة)

قالت قوات شرق ليبيا إن صدام حفتر نائب قائدها العام وقّع اتفاقية تعاون عسكري مشترك مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير الذي يزور بنغازي شرقي ليبيا.

وذكر بيان لقوات شرق ليبيا، أمس الخميس، أن الاتفاقية "تأتي في إطار تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وفتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك بما يُعزز جهود دعم الاستقرار الإقليمي".

وعقد صدام حفتر اجتماعا موسّعا مع قائد الجيش الباكستاني بمقر قيادة قوات شرق ليبيا في بنغازي، بحضور عدد من ضُباطها وقيادات بالجيش الباكستاني.

وشهد الاجتماع، وفق بيان قوات شرق ليبيا، "تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات".

والأربعاء، وصل قائد الجيش الباكستاني إلى بنغازي والتقى القائد العام لقوات شرق ليبيا خليفة حفتر، وفق بيان سابق لقوات شرق ليبيا

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد. وأخرى عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

المصدر: وكالة الأناضول

