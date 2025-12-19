محادثات بأميركا حول أوكرانيا وبوتين يتوعّد الغرب مجددا ويذكّره بالميدان

تنطلق اليوم الجمعة في الولايات المتحدة جولة محادثات جديدة بين الأوكرانيين والأميركيين بشأن التوصل لسلام بين كييف وموسكو، في حين هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول الغرب وذكّرها بتقدم قواته في كل جبهات القتال.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف إن وفد ‍بلاده سيبدأ جولة جديدة من المحادثات اليوم الجمعة مع الفريق الأميركي بشأن ‌مقترحات حول كيفية إنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف ‌أوميروف أن ‌شركاء كييف الأوروبيين سيشاركون في المحادثات.

يأتي ذلك بينما يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا مساعدة كييف على تجنّب اتفاق ضغطت الولايات المتحدة من أجله واعتُبر بمثابة خضوع لموسكو، بينما يسعى الكرملين لاستبعاد أوروبا من المفاوضات.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب". وأعلن أن بلاده مستعدة "للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية".

خطوط التماس

لكنه اتهم الغرب "بالخداع" من خلال الاستمرار في توسيع صفوف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متعهدا بأن بلاده لن تهاجم بلدانا أخرى "إذا عاملتمونا باحترام وراعيتم مصالحنا".

جاء ذلك خلال مؤتمر نهاية السنة الذي ينظمه بوتين كل عام وينقل مباشرة على شاشات عملاقة في كافة أرجاء روسيا.

ومع حلول شتاء جديد، أكد بوتين أن موسكو ستنتزع باقي مناطق شرق أوكرانيا بالقوّة في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وقال بوتين "تتقدّم قوّاتنا على امتداد خطّ التماس برمّته… والعدوّ يتراجع في كل الاتجاهات". وأضاف "أنا على قناعة من أننا سنشهد مزيدا من النجاحات قبل نهاية السنة".

وصعّد بوتين نبرته هذا الأسبوع واصفا قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم "خنازير" وتعهّد بالسيطرة على باقي الأراضي الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها "بالوسائل العسكرية" إذا فشلت المباحثات.

عواقب وخيمة

وفي خطابه اليوم الجمعة، حذّر بوتين من عواقب "وخيمة" إذا ما مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح استخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لتمويل دفاع أوكرانيا.

إعلان

وأضاف أن المضي بهذه الخطة سيكون بمثابة عملية "سطو". وأضاف "لكن لماذا لا يمكنهم المضي قدما بعملية السطو هذه؟ لأن العواقب يمكن أن تكون شديدة على اللصوص".

وقال "لا نعتبر أنفسنا مسؤولين عن وفاة الناس لأننا لم نبدأ هذه الحرب"، ناسبا المسؤولية عن النزاع إلى السلطات الأوكرانية.

في ذات السياق، ندّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة باقتراح أوروبي يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات للإشراف على أي اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، معتبرا أنه تهديد "وقح" لروسيا.

وقال لافروف خلال زيارة إلى القاهرة إن "الأمر لا يتعلق كثيرا بالأمن بقدر ما يتعلق بمحاولة أخرى… وقحة. لتهيئة الأراضي الأوكرانية كمنصة لتهديد روسيا الاتحادية".

وكان قادة الدول الحليفة لأوكرانيا وبينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أعلنوا مؤخرا أنهم على استعداد لنشر "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا "للمساعدة على إعادة إحياء القوات الأوكرانية وضمان أمن أجواء أوكرانيا ودعم مناطق أكثر أمانا بما في ذلك عبر القيام بعمليات داخل أوكرانيا".

وأعربت موسكو مرارا عن رفضها لفكرة نشر قوات غربية في أوكرانيا محذرة من أنها ستعتبرها "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.