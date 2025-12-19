للضغط على ترامب.. الديمقراطيون ينشرون وثائق جديدة من تركة إبستين

نشر نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، مجموعة جديدة من الصور المرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، عشية الموعد المحدد لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل نشر الوثائق المتعلقة برجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي والذي توفي في السجن.

والصور الـ68 الجديدة هي من أصل 95 ألف صورة قال المشرعون الأسبوع الماضي إنهم تلقوها من ورثة إبستين.

ويهدف نشرها إلى الضغط على الإدارة لتنشر الوثائق المتعلقة برجل الأعمال النيويوركي في موعد أقصاه اليوم الجمعة، وفق ما نص عليه قانون وقعه ترامب قبل شهر.

ويحدد قانون وقعه الرئيس ترامب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني لوزارة العدل مهلة 30 يوما حتى 19 ديسمبر/كانون الأول لنشر جميع الوثائق غير السرية التي بحوزتها والمتعلقة بإبستين و"شريكته" غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، وجميع الأفراد المتورطين في الإجراءات القانونية.

وتتضمن أحدث مجموعة من الصور لقطات مقربة لجمل من كتاب "لوليتا"، وهو كتاب عن هوس رجل بفتاة تبلغ من العمر (12 عاما)، كُتبت بالحبر الأسود على ‍جسد امرأة، وبالتحديد على صدرها وقدمها ورقبتها وظهرها، وبطاقات هوية، بعد طمس تفاصيلها من أجل نشرها، لنساء من روسيا والمغرب وإيطاليا وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وليتوانيا، بالإضافة إلى محادثة نصية جرت في وقت متأخر من الليل حول إرسال فتيات لشخص تم تعريفه باسم "جيه" مقابل ألف دولار لكل منهن.

عينة تمثيلية

ونشر ديمقراطيون من لجنة الرقابة في مجلس النواب الأسبوع الماضي 19 صورة، بما في ذلك بعض الصور التي يظهر فيها الرئيس ترامب الذي وصف الصور بأنها "أمر غير مهم".

ويظهر في أحدث الصور أيضا الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وأستاذ اللغويات والناشط السياسي نعوم تشومسكي، ومساعد ترامب ‌السابق ستيف بانون.

وقال الديمقراطيون في اللجنة إن الصور المنشورة الخميس "تم اختيارها لتزويد الجمهور بالشفافية حول عينة تمثيلية من الصور"، و"لتقديم نظرة ثاقبة حول شبكة إبستين وأنشطته المزعجة للغاية".

وذكر الديمقراطيون ‌أن لديهم الآلاف من الصور الأخرى وأنهم يواصلون تحليلها.

وقال النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة، "سيواصل الديمقراطيون في لجنة الرقابة نشر الصور والوثائق من تركة إبستين لتوفير الشفافية للشعب الأميركي"، مضيفا "يجب أن ننهي هذا التستر الذي يمارسه البيت الأبيض، ويجب على وزارة العدل أن تفرج عن ملفات إبستين الآن".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن ما حدث لا يغير شيئا، مضيفة في بيان "يدعو الرئيس ترامب دوما إلى الشفافية فيما يتعلق بملفات إبستين، وقد استجابت إدارته لذلك".

وأثارت وفاة إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقا في زنزانته بنيويورك في 10 أغسطس/آب 2019 قبل محاكمته بتهم اعتداء جنسي، موجة من نظريات المؤامرة التي تحدث مطلقوها خصوصا عن تعرّضه للقتل بهدف التستر على فضيحة تورطت فيها شخصيات بارزة.