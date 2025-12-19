كينيا تنقذ 18 مواطنا من روسيا بعد محاولات تجنيد لحرب أوكرانيا

أعلنت الحكومة الكينية أنها نجحت في إنقاذ وإعادة 18 من مواطنيها من روسيا بعد تلقيها نداءات استغاثة مرتبطة بمحاولات تجنيدهم في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان رسمي صدر أول أمس الأربعاء، إن الإعادة تمت عبر إصدار وثائق سفر طارئة وتنسيق دبلوماسي وقنصلي مكثف، مؤكدة أن العائدين وصلوا إلى نيروبي بسلام، حيث سيخضعون لبرنامج إعادة دمج يشمل دعما نفسيا واجتماعيا.

وأوضح رئيس الوزراء ووزير الخارجية موساليا مودافادي أن الحكومة وثّقت تفاصيل سفر العائدين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تقارير متزايدة عن تجنيد مواطنين أفارقة، بينهم كينيون، في صفوف الجيش الروسي.

ووفق الوزارة، فإن معلومات موثوقة تشير إلى احتمال تجنيد أكثر من 200 كيني عبر شبكات تعمل داخل البلاد وفي روسيا، في حين أكدت السفارة الكينية في موسكو وقوع إصابات وحالات تخلّ عن مواطنين بعد محاولات تجنيد فاشلة.

كما أكدت نيروبي أنها تجري محادثات مع السلطات الروسية لتسهيل انتقال مواطنيها من المعسكرات العسكرية إلى السفارة تمهيدا لإعادتهم، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الأوكراني لضمان الإفراج عن أي كينيين يحتجزون كأسرى حرب.

وحذّر مودافادي الشباب الكينيين من الانسياق وراء عروض عمل خارجية غير موثوقة، داعيا إلى التحقق منها عبر وزارتي الخارجية والعمل قبل السفر.

ورغم الأزمة، شددت الحكومة على حرصها على تعزيز علاقاتها الثنائية مع موسكو بما في ذلك التفاوض على اتفاقية عمل ثنائية تتيح فرصا آمنة وموثوقة للكينيين في الخارج.