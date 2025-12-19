قتلى ومصابون في هجوم على محطتي مترو في تايوان

قتل 3 أشخاص في طعن وهجمات بقنابل دخانية في محطتي مترو في تايبيه اليوم الجمعة، وأصيب 5، كما قتل المشتبه به أيضا، مع ندرة جرائم العنف في تايوان.

وقال ‍رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي، إن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 5 في هجوم نفذه رجل بسكين وسط تايبيه اليوم الجمعة، قبل ​أن يلقى حتفه في أثناء مطاردة الشرطة له بعد سقوطه من أحد المباني.

وأضاف أن الرجل أطلق قنابل دخان في ‍محطة ⁠القطار الرئيسية في تايبيه ثم ركض إلى محطة مترو أنفاق قريبة في منطقة تسوق مزدحمة وهاجم الناس في الطريق.

وأفاد تشو للصحفيين، أن المهاجم المشتبه به كان لديه ​سجل إجرامي ومذكرات توقيف ‌معلقة وفُتش منزله سابقا.

وتابع "سنحقق في خلفيته وعلاقاته لفهم دوافعه ‌وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى مرتبطة ‌بالحادث"، وعرف الرجل باسمه الأخير ⁠فقط، وهو تشانغ.

وأشار إلى أن المهاجم كان يحمل على الأرجح مواد قابلة للاشتعال، مثل قنابل ‌البنزين التي احترقت في موقع الحادث إلى جانب قنابل الدخان، وكان يرتدي ما يبدو أنه درع واق للجسم وقناع.

بدوره، قال رئيس بلدية المدينة تشيانغ وان آن إن المشتبه به قفز على ما يبدو من مبنى، وإن أحد الضحايا قُتل أثناء محاولته إيقاف الهجوم في المحطة الرئيسية.

وأضاف للصحافيين "علمنا أن المشتبه به انتحر بالقفز من مبنى هرباً من الاعتقال، وقد تأكدت وفاته".

وأعلنت السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء الجزيرة إثر الهجمات.

وتُعدّ الجرائم العنيفة نادرة في تايوان، إلا أن هجوما وقع عام 2014 هزّ الجزيرة، حين أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص في مترو تايبيه، ما أدى الى مقتلهم. وأُعدم عام 2016 بعد إدانته بالجريمة.