انتهاء لقاء الناقورة وتلويح إسرائيلي بالعودة إلى الحرب على لبنان

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي رفيع -اليوم الجمعة- أن احتمالية تجدد الحرب في لبنان عالية، في حين أنهت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها في منطقة الناقورة بجنوب لبنان.

ورغم تلويح المسؤول الإسرائيلي بعودة الحرب على لبنان، فقد نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول أميركي، قوله إن هناك مؤشرات إيجابية في لبنان، وإن الجيش اللبناني يزداد قوة وتحسنا حسب قوله.

وأعرب المسؤول الأميركي عن أمله في الاقتراب من مرحلة لا يشكل فيها حزب الله تهديداً للبنان وإسرائيل، لكنها عملية تستغرق وقتاً، حسب المسؤول الأميركي.

ويتحدث الإعلام الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة عن استكمال الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة لحزب الله، في حال فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهداتهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.

لقاء الناقورة

في الأثناء أنهت لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعا عقدته اليوم في مقر قوات اليونيفيل في منطقة الناقورة جنوبي البلاد.

ورأس الوفد اللبناني للمرة الثانية السفيرُ السابق لدى واشنطن سيمون كرم، الذي كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد كلفه بهذه المهمة.

كما شاركت في الاجتماع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، بالإضافة إلى ممثلين عن الجانب الإسرائيلي وقوات اليونيفيل وفرنسا.

وقالت السفارة الأميركية في لبنان إن المشاركين في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان أكدوا على أهمية التقدّم في المسارين، الأمني والسياسي.

وأضافت أن المجتمعين أكدوا كذلك على ضرورة التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام، لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم.

وذكرت السفارة أن الاجتماع ركّز على تهيئة الظروف لعودة السكان، وإعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية.

وأوضحت أن المشاركين أجمعوا على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، وزيادة سبل التنسيق العسكري بين إسرائيل ولبنان.

إعلان

وكان قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، قال إن الجيش يبذل جهودا كبيرة لضمان أمن لبنان وتطبيق المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح ضمن الجدول الزمني المحدد لها.

وثمّن هيكل خلال لقاء له مع نظيره الفرنسي في فرنسا مبادرات باريس المستمرة لدعم لبنان والجيش، في ظل ما وصفها بالمرحلة الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.

دعم مصري لحكومة لبنان

في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -اليوم الجمعة- إن القاهرة تدعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني نواف سلام، في العاصمة بيروت، أضاف رئيس الوزراء المصري أنه جرى مناقشة التعاون مع لبنان أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

وجدد مدبولي، رفض بلاده انتهاكات إسرائيل ضد لبنان، وطالبها بالانسحاب الفوري غير المشروط من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، واحترام وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل ودون انتقائية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006.

وقال إن مصر تُؤكد أن استقرار لبنان ووحدته الوطنية هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها.

وثمّن ما وصفه بالجهود المضنية التي يبذلها الجيش اللبناني لتحقيق هذا الهدف، في إطار نهج متدرّج ورؤية وطنية شاملة تحفظ للبنان وحدته وتماسكه، استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

من جهته، ثمن نواف سلام جهود مصر في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان ووقف الأعمال العدائية المستمرة والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.

مساع لمنع الحرب

وفي وقت سابق، قالت مصادر أميركية وإسرائيلية إن لقاء رأس الناقورة، سيشهد رفعا لمستوى المشاركة الإسرائيلية في المفاوضات المباشرة مع لبنان.

وأوردت القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية أن يوسي درازنين نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيحضر الجمعة لقاء رأس الناقورة الذي يشارك فيه مبعوثٌ لبناني ومبعوثان أميركيان.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أن الاجتماع يركّز رسميا على التعاون الاقتصادي على طول الحدود، لكنّه يهدف حقيقةً إلى منع استئناف الحرب.

وتأتي مفاوضات رأس الناقورة بالتزامن مع حراك دبلوماسي شهدته العاصمة الفرنسية باريس التي احتضنت اجتماعا ضم مسؤولين فرنسيين وأميركيين وسعوديين لبحث دعم الجيش اللبناني.

وأواخر عام 2024، تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، أنهى عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن يتحوّل في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ ذلك الحين، خرقت إسرائيل الاتفاق آلاف المرات، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، في وقت تواصل فيه احتلال 5 تلال لبنانية كانت سيطرت عليها خلال الحرب.

وعلى وقع ضغوط أميركية وإسرائيلية، أقرت الحكومة اللبنانية، في 5 أغسطس/آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل ما يمتلكه حزب الله. وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض نزع سلاحه، ويطالب بـانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.