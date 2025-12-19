مصابون باستهداف إسرائيلي لمركز إيواء شرقي غزة

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، 4 فلسطينيين جراء قصف مدفعي استهدف مركز إيواء في حي التفاح شرقي مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مصدر في المستشفى المعمداني وصول 4 مصابين إلى المستشفى وسط مدينة غزة، إثر قصف مدفعي استهدف مدرسة شهداء غزة، التي يستخدمها الفلسطينيون مركز إيواء.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة بيانا بشأن استهداف مركز الإيواء في حي التفاح.

والمنطقة المستهدفة هي من ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف لمبان في مناطق انتشاره بمدينة رفح، وقصف مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي مناطق شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار كثيف، في حين أضاف مراسل الجزيرة أن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا منطقة بني سهيلا، جنوبي القطاع.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم من وصفه بـ"المسلح" الذي اجتاز الخط الأصفر وسط القطاع بزعم أنه اقترب من الجنود وشكل تهديدا عليهم.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تواصل تل أبيب خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، وقتلت أكثر من 395 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الثلاثاء الماضي.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.