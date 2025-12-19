بوتين: نريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية
آخر تحديث: 12:43 (توقيت مكة)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، متهما كييف في الوقت نفسه بأنها لا تريد ذلك.
جاء ذلك خلال كلمة موسعة بدأ بوتين إلقاءها ظهر اليوم الجمعة بمناسبة نهاية العام.
وفيما يلي أبرز النقاط التي وردت بكلمة بوتين حتى الآن:
- نريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية
- أوكرانيا اليوم ترفض إنهاء الصراع بالسبل السلمية
- مستعدون لإجراء حوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية على أساس المبادئ التي تم تحديدها في يونيو 2024
- قواتنا تتقدم بسرعة نحو زابوروجيا ونحرر المناطق السكنية في المنطقة الواحدة تلو الأخرى
- قواتنا سيطرت على أكثر من 50% من مدينة كراسنوارميسك وتتقدم في كل الاتجاهات
- القوات الروسية تتقدم على طول خطوط التماس في منطقة العملية العسكرية الخاصة
- قواتنا تحاصر نحو 3500 جندي أوكراني ضمن العملية العسكرية الخاصة
- ١٥ كتيبة من القوات الأوكرانية محاصرة في منطقة كوبيانسك ولم تتلق أوامر بالاستسلام وليس لديها أي فرصة
- سنشهد نجاحات كبيرة للقوات الروسية قبل نهاية العام الجاري
- رئيس الوفد الروسي المفاوض إلى إسطنبول: سلمنا 1000 جثة جندي أوكراني لكييف وتسلمنا جثث 26 عسكريا روسيا
