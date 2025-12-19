قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بالوسائل السلمية، متهما كييف في الوقت نفسه بأنها لا تريد ذلك.

جاء ذلك خلال كلمة موسعة بدأ بوتين إلقاءها ظهر اليوم الجمعة بمناسبة نهاية العام.

وفيما يلي أبرز النقاط التي وردت بكلمة بوتين حتى الآن: