سلطات الاحتلال تمدد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

جددت سلطات الاحتلال قرار إغلاق مقر قناة الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، والمغلق منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وجاء في قرار التمديد الموقّع بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري من قِبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية أنه تحت مسمى "حالة الطوارئ" تم تمديد إغلاق المقر بزعم "التحريض ومساندة أعمال الإرهاب" 14 يوما بعد أن كان التمديد في المرات الخمس الماضية لستين يوما.

وكانت آليات لقوات الاحتلال قد اقتحمت وسط مدينة رام الله من محاور عدة، وقام جنود الاحتلال بإلصاق قرار تمديد الإغلاق على البوابة الرئيسية للبناية التي يتواجد فيها مقر القناة بدوار المنارة قبل أن تنسحب آليات جيش الاحتلال.

وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".

وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم، ومنذ ذلك الحين أصدرت سلطات الاحتلال عدة قرارات بتمديد إغلاق المكتب للادعاءات نفسها.

وكانت شبكة الجزيرة قد نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.