حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن مصادقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة تمثل "تصعيدا خطيرا" في سياسات الاستيطان والضم، و"جريمة جديدة" تضاف إلى سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات القانون الدولي.

وكان سموتريتش قد صادق، أمس الخميس، على مخطط لإقامة مدينة استيطانية تحمل اسم "مشمار يهودا" شرق القدس، تضم نحو 3380 وحدة سكنية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

واعتبرت حماس، في بيان، أن المشروع يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير طابعها وهويتها العربية والإسلامية.

وأضافت أن المخطط يشكل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستخفافا واضحا بتحذيرات وإرادة المجتمع الدولي.

تداعيات خطيرة

وأكدت الحركة أن استمرار التوسع الاستيطاني يمثل عاملا رئيسيا في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه الخطوات على الأرض.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف مشاريع الاستيطان، وفرض إجراءات رادعة على إسرائيل. كما دعت الفلسطينيين إلى تعزيز صمودهم ووحدتهم في مواجهة مخططات التهويد والاقتلاع.

وكان سموتريتش زعم في منشور عبر منصة إكس أن المدينة الاستيطانية الجديدة تشكل "مرتكزا إستراتيجيا" لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الجهة الشرقية من القدس، معتبرا المشروع خطوة إضافية لترسيخ ما وصفه بالسيادة وإحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.

وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.