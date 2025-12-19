جراء حرب غزة.. أكثر من نصف الإسرائيليين قلقون على حياتهم في الخارج

أظهر استطلاع رأي أن 54% من الإسرائيليين قلقون على حياتهم في الخارج، وذلك ضمن تبعات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب على الفلسطينيين في قطاع غزة مدة عامين.

جاء ذلك وفق نتائج استطلاع أجراه معهد "لازار" (الخاص) وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، وكانت نسبة الخطأ فيه 4.4%، ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نتائجه اليوم الجمعة.

وأظهر الاستطلاع أن 40% من الإسرائيليين أكدوا أنهم يشعرون بالقلق على سلامتهم الشخصية في الخارج، وأن 14% قالوا إنهم يشعرون بالقلق الشديد، بينما قال 39% إنهم لا يشعرون بالقلق، في حين قال 7% إنهم لا يملكون رأيا محددا.

وتأتي تلك المخاوف كجزء من تبعات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولمدة عامين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا، فضلا عن دمار هائل بالبنية التحتية.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي الإبادة الإسرائيلية، لكن تل أبيب واصلت خروقاتها موقعة مئات المدنيين الفلسطينيين قتلى وجرحى.

وفي السياق، تشير نتائج الاستطلاع إلى أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة اليوم، فإن المعارضة ستحصل على 60 من مقاعد الكنيست الـ120، كما يحصل تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 50 مقعدا، والنواب العرب على 10 مقاعد، وهو ما يعني خسارة الائتلاف الحاكم مقعدين في الكنيست.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين أول 2026، في وقت تتهم المعارضة نتنياهو بأنه يسعى للبقاء في منصبه والتهرب من ملفات الفساد التي يحاكم فيها من خلال رفضه الانتخابات المبكرة.