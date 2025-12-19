ترحيب عربي برفع "قانون قيصر" وسوريا تدعو إلى المشاركة بإعمارها

رحبت سوريا، اليوم الجمعة، بالإزالة النهائية للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب قانون قيصر، ودعت إلى المشاركة في إعادة إعمار البلاد، وسط ترحيب دولي وعربي برفع العقوبات.

وفي بيان لوزارة الخارجية، رحبت سوريا بالإزالة النهائية لقانون قيصر، وما تضمنه من إجراءات أثرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وأضافت الوزارة، أن الخطوة تطور مهم يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.

واعتبرت الخارجية السورية هذه الخطوة مدخلا لمرحلة إعادة البناء والتنمية، ودعت جميع السوريين، في الداخل والمهجر، إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني.

كما أعربت عن شكرها للولايات المتحدة والدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت بمواقفها وجهودها الدبلوماسية، في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة سوريا ووحدتها.

وأكدت الخارجية تقديرها للشعب السوري في الداخل والخارج، الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية.

وجددت دعوتها للمستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار، والمشاركة في إعادة الإعمار.

كما شددت على التزام سوريا بمسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسخ الاستقرار ويعزز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

ترحيب دولي

من جهتها، رحبت تركيا برفع عقوبات قانون قيصر عن دمشق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن بلاده تأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في سوريا.

كذلك اعتبرت قطر قرار رفع عقوبات قيصر عن سوريا خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة تتطلع لأن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وتعزيز الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية بما يساعد بسرعة تعافي اقتصاد سوريا.

من جهتها، رحبت الأردن برفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا، مثمنة جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات التي تعيق النهوض بالاقتصاد السوري.

كما شددت الكويت على أن إلغاء قانون قيصر يسهم في مساندة جهود الحكومة السورية في إعادة البناء والتنمية، ويعزز من شراكاتها الاقتصادية الدولية.

ومساء الخميس، وقع الرئيس الأميركي في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، وبذلك تم رفع العقوبات رسميا عن سوريا.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.