ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الخميس- برنامج قرعة "غرين كارد" التي تسمح للمواطنين الأجانب بالعيش والعمل والإقامة بشكل دائم في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنها بناء على توجيهات ترامب تأمر خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بوقف البرنامج مؤقتا.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع العثور على جثة الرجل الذي يشتبه بأنه وراء حادث إطلاق النار الجماعي في جامعة براون بولاية رود آيلاند، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، بينما أكد المحققون أنه قُتل أيضا أستاذ الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نونو لوريرو بعد يومين من الهجوم على الجامعة.

وتابعت نويم في منشور على منصة إكس "ما كان ينبغي أبدا السماح لهذا الفرد الشنيع بدخول بلادنا".

ويوفر برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف "بطاقة خضراء" (غرين كارد) كل عام عن طريق القرعة لأشخاص من دول تمثيلها ضئيل في الولايات المتحدة، وكثير منها في أفريقيا.

وقد تقدم نحو 20 مليون شخص لقرعة تأشيرة عام 2025، وتم اختيار أكثر من 131 ألف شخص عند احتساب الأزواج مع الفائزين. وبعد الفوز، يجب أن يخضعوا لعملية فحص من أجل الحصول على إذن دخول إلى الولايات المتحدة.

البطاقة الخضراء

و"البطاقة الخضراء" هي وثيقة تصدرها وزارة الأمن القومي الأميركية، تسمح للأشخاص المولودين بالخارج بالإقامة والعمل في الأراضي الأميركية، وهي تثبت أن حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد، وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.

واستحدثت السلطات الأميركية، بموجب قانون الهجرة الصادر عام 1990، نوعا جديدا من التأشيرات أطلق عليها اسم "تأشيرة التنوع" حيث تطرح 50 ألف تأشيرة يتم منحها عن طريق تنظيم قرعة سنوية يشارك فيها مواطنون من دول تتميز بقلة عدد مهاجريها إلى الولايات المتحدة.

وبدأت القرعة رسميا أوائل عام 1995، ومن شروطها أن يكون الشخص من إحدى الدول المسموح لها بالمشاركة خلال سنة التقديم، وألا يقل سن المشاركين عن 18 عاما، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، وأن يكون لديهم ما لا يقل عن عامين من الخبرة العملية.

ولا تشمل القرعة اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين من طرق الهجرة الأخرى، وإنما تشير فقط إلى الأشخاص الذين يريدون العمل أو الرعاية الأسرية.