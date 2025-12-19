المغرب.. عملية إنسانية لدعم 963 أسرة متضررة من موجة البرد

أعلن المغرب، إطلاق عملية إنسانية لدعم 963 أسرة من سكان مناطق جبلية بمحافظة الحوز (شمال) لتخفيف تداعيات حدة موجة البرد القارس والتساقطات المطرية والثلجية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية -أمس الخميس- عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تنفذ العملية، أن الأسر المعنية استفادت من مساعدات إنسانية تضمنت مواد غذائية أساسية وأغطية، وزعتها 3 فرق ميدانية، تضم أطرا (عناصر) تابعة للقوات المسلحة الملكية.

وقالت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن سناء درديخ، في تصريح لوسائل الإعلام، إن المؤسسة باشرت عملية توزيع المساعدات الإنسانية لفائدة السكان المتضررين في مختلف المناطق المعنية، مع إعطاء الأولوية للأقاليم الأكثر تأثرا بآثار موجة البرد الحالية.

وشهدت عدة مدن خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، في حين أسفرت سيول اجتاحت مدينة آسفي عن مصرع 37 مواطنا، وفق بيان رسمي صدر الاثنين الماضي.

ومساء الأربعاء، أفادت الأرصاد الجوية، بأن البلاد شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية، إضافة إلى تساقطات ثلجية ابتداء من ارتفاع 1500 متر، وطقس بارد.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع خطير في علو الأمواج على السواحل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب برياح قوية تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، داعية إلى توخي الحذر.