العقوبات على الجنائية الدولية.. هل تجهز واشنطن على القانون الدولي لحماية إسرائيل؟

في لحظة بدت فيها المحكمة الجنائية الدولية أقرب ما تكون إلى اختبار قدرتها على فرض ولايتها خارج حدود "رضا القوى الكبرى"، جاءت العقوبات الأميركية على قاضيين فيها لتكشف أن الصراع لم يعد قانونيا بحتا، بل مواجهة سياسية على مستقبل النظام الدولي القائم على القواعد.

فالخطوة الأميركية، التي استهدفت قاضيين أيدا شمول الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاص المحكمة وأيّدا مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بدت -وفق ما ناقشه برنامج "ما وراء الخبر"- رسالة ترهيب مباشرة: أي مسار قضائي يقترب من إسرائيل سيُواجَه بأدوات القوة الأميركية، لا بالمسارات القانونية.

هذا التحرك لم يُقرأ من قبل محللين كاعتراض إجرائي على اختصاص المحكمة بقدر ما عُدّ محاولة لإعادة رسم حدود العدالة الدولية وفق ميزان القوة، لا وفق نصوص القانون، فواشنطن، التي رحّبت سابقا بتوسّع صلاحيات المحكمة عندما طالت خصومها، عادت اليوم لتقويضها عندما مسّت حليفها الأوثق.

في هذا السياق، يبرز تناقض أميركي يصعب تجاهله، فالولايات المتحدة، كما أوضح الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، لا تعارض المحكمة من حيث المبدأ، بل تعارضها عندما تتحول إلى قيد على الهيمنة.

فالنظام الدولي القائم على القواعد -برأيه- مقبول ما دام يخدم المصالح الأميركية، لكنه يصبح عبئا حين يفتح باب المساءلة أمام قادة إسرائيل أو جنود أميركيين.

ازدواجية أميركية

هذا التناقض يظهر بوضوح عند مقارنة الموقف الأميركي من مذكرات توقيف صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أبدت واشنطن دعما صريحا للمحكمة رغم أن موسكو ليست عضوا في نظام روما، مع موقفها الرافض اليوم لاختصاص المحكمة في الأراضي الفلسطينية، رغم انضمام السلطة الفلسطينية رسميا إليها منذ عام 2015.

من زاوية قانونية، حاول جيمس روبينز، كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، تبرير العقوبات بالقول إن المحكمة الجنائية تجاوزت ولايتها، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما المؤسس للمحكمة، ولأن واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية.

غير أن هذا التبرير، كما بدا في سياق النقاش، لا يفسر اللجوء إلى عقوبات شخصية ضد قضاة، بدل الاكتفاء بالطعن القانوني أو تجاهل قرارات المحكمة.

هنا تحديدا، تتبدى فكرة "دبلوماسية الترهيب" بوصفها أداة سياسية لا قانونية، فالعقوبات، التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وتعطيل التعاملات المالية، لا تستهدف الحكم القضائي ذاته، بل القضاة كأفراد، في محاولة لردع أي اجتهاد قانوني مشابه مستقبلا داخل المحكمة.

أستاذ القانون الدولي والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس قرأ هذه الخطوة باعتبارها اعتداء مباشرا على استقلال القضاء الدولي، ومحاولة لتفكيك القانون الدولي الإنساني برمته.

فحين تُعاقِب دولة قضاة لأنهم مارسوا صلاحياتهم، فإنها -وفق تعبيره- لا تدافع عن السيادة، بل تُعلن أن القانون لا يسري إلا على الضعفاء.

تقويض للقانون

هذه القراءة تلتقي مع مخاوف أوسع عبّرت عنها المحكمة الجنائية الدولية نفسها، حين وصفت العقوبات بأنها تقويض خطير لسيادة القانون، وهو توصيف عززته مواقف أممية وأوروبية، من بينها تحذير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقلق الحكومة الهولندية، بوصفها الدولة المضيفة للمحكمة.

غير أن هذه الردود، كما أشار الدكتور لقاء مكي، بقيت في إطار الإدانة الرمزية، دون ترجمة عملية قادرة على كبح السلوك الأميركي، فواشنطن، التي تمتلك أدوات الضغط المالي والسياسي، لا تُبدي اكتراثا كبيرا بالاستنكار الأخلاقي، ما دامت العقوبات تحقق هدفها الردعي.

الأخطر في هذا المسار، كما ناقشت الحلقة، لا يكمن فقط في حماية نتنياهو وغالانت من المساءلة، بل في ترسيخ سابقة مفادها أن أي محاولة مستقبلية لمحاسبة قادة دول حليفة لواشنطن ستُواجه بالأسلوب ذاته، وهو ما يضعف ثقة الدول الصغيرة والمتوسطة في جدوى الانضمام إلى منظومة العدالة الدولية.

كما أن هذه المواجهة تعيد طرح سؤال قديم جديد: هل القانون الدولي أداة عدالة أم أداة سياسية بيد الأقوياء؟ فالتاريخ الحديث للمحكمة الجنائية، من السودان إلى أفغانستان وأوكرانيا، يُظهر أن معيار "السيادة" يُستدعى أو يُهمَل وفق هوية المتهم، لا وفق جسامة الجريمة.

في حالة غزة، يكتسب هذا السؤال بعدا إضافيا، فالمحكمة التي فتحت تحقيقاتها منذ عام 2015، لم تتمكن حتى الآن من وقف الجرائم أو ردعها، لكن مجرد اقترابها من دائرة مساءلة إسرائيل كان كافيا لإطلاق حملة أميركية مضادة، هدفها -بحسب مراقبين دوليين- قطع الطريق على أي تطور قانوني قد يحرج الحليف الإسرائيلي.

في المحصلة، لا تبدو العقوبات الأميركية مجرد رد فعل ظرفي، بل جزءا من معركة أوسع على شكل النظام الدولي المقبل، تُطرح في هذه معركة القوة بديلا عن القانون، والردع السياسي بديلا عن العدالة، في وقت تتآكل فيه ثقة العالم بقدرة المؤسسات الدولية على حماية الضعفاء من بطش الأقوياء.