العثور على جثة المشتبه بإطلاقه النار في جامعة براون الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية الخميس العثور على جثة الرجل الذي يشتبه بأنه وراء حادث إطلاق النار الجماعي في جامعة براون بولاية رود آيلاند الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، بينما أكد المحققون أنه قتل أيضا أستاذ الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نونو لوريرو بعد يومين من الهجوم على الجامعة.

وقال قائد شرطة مدينة بروفيدنس أوسكار بيريز إن "الشرطة عثرت على المشتبه به وهو برتغالي الجنسية ويدعى كلاوديو نيفيس فالينتي (48 عاما)، بعد أن أطلق النار على نفسه داخل منشأة تخزين في نيو هامبشاير".

وأضاف بيريز في مؤتمر صحفي أن المشتبه به كان طالب دكتوراه في الفيزياء قبل عقدين، ويعرف المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار، لكن دوافعه ما زالت مجهولة.

بدورها، قالت المدعية العامة في بوسطن ليا فولي، في المؤتمر الصحفي إن "المحققين متأكدون من أن فالينتي قتل العالم النووي نونو لوريرو الاثنين الماضي"، مشيرة إلى أن لدى الادعاء أدلة كافية تربطه بالجريمة.

وأضافت أن فالينتي ولوريرو درسا في الجامعة نفسها في العاصمة البرتغالية لشبونة، مؤكدة أنه بمجرد أن يفهم المحققون دافع فالينتي، سيتم مشاركته مع الجمهور.

وقتل لوريرو في منزله بضاحية بروكلين في بوسطن، على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال حرم جامعة براون. وكان عضوًا في قسم علوم وهندسة الطاقة النووية وقسم الفيزياء، وكذلك في مركز علوم البلازما والاندماج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.