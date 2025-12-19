80 ألف قتيل في رحلات الهجرة منذ 2014

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن نحو 80 ألف شخص لقوا حتفهم خلال رحلات الهجرة منذ عام 2014، مشددة على أنه "لا ينبغي لأي رحلة أن تنتهي بمأساة".

وفي تدوينة للمنظمة على منصة "إكس" أمس الخميس بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، قالت المنظمة "منذ عام 2014 فقد ما يقرب من 80 ألف شخص حياتهم في رحلات الهجرة. ولم يتم تحديد هوية معظمهم، مما ترك الأسر في حالة من عدم يقين أبدي".

ودعت الصحة العالمية إلى ضمان هجرة آمنة ومنظمة ومشرفة واختتمت تدوينتها بعبارة "لنصن الحقوق الصحية، ولنمنع المزيد من الوفيات".

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فقد تم تسجيل أكثر من 350 حالة وفاة للمهاجرين منذ بداية العام الجاري 2025 حتى أوائل أغسطس/آب الماضي.

وتشمل هذه الأرقام الحوادث عبر مختلف طرق الهجرة البرية والبحرية، وهي تقديرات أولية قد ترتفع مع اكتمال التوثيق، خاصة أن العديد من المفقودين لم يتم تأكيد وفاتهم بعد، وتشير المنظمة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بسبب صعوبات التوثيق.

يذكر أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ناجمة عن الغرق، إلى جانب أسباب أخرى مثل العنف، الحوادث البرية، والظروف البيئية القاسية.

وباتت هذه الحوادث أمرا مستمرا خصوصا للأشخاص الساعين للهجرة إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث تستمر المآسي.