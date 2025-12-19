الاحتلال يقصف خان يونس بالطائرات والزوارق والمدفعية

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقصف جوي ومدفعي وإطلاق نار مكثف صباح اليوم الجمعة، مناطق تسيطر عليها في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا منطقة بني سهيلا شرق خان يونس التي تقع داخل الخط الأصفر وهي المناطق التي يفترض أن جيش الاحتلال غادرها بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب إبادة استمرت أكثر من عامين.

بدورها، أكدت قناة الأقصى الفضائية أن القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس خلف 3 شهداء بينهم سيدة.

وأوضحت القناة أن زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة خان يونس.

كما شنت قوات الاحتلال غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شن الجيش الإسرائيلي غارة، حيث شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من مناطق الاستهداف.

خروقات الاحتلال

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال استهداف مناطق مدنية وإطلاق النار على الفلسطينيين.

وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار أسفرت عن استشهاد نحو 395 فلسطينيا وإصابة 1088 آخرين.

وأكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت حتى الآن 70 ألفا و669 شهيدا و171 ألفا و165 مصابا.

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلّفت الإبادة الجماعية، التي بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، دمارا واسعا طال نحو 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، في حين قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.