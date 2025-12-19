إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (‍شين بيت)، اليوم الجمعة، إن إسرائيل وجهت اتهاما لمواطن روسي بالتجسس لصالح إيران، يشمل تصوير موانئ وبنى تحتية إسرائيلية بتوجيه من أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وأفادت هيئة البث العبرية بأنه "تم توجيه لائحة اتهام ضد فيتالي زفياغينتسيف، وهو عامل روسي في إسرائيل، يبلغ من العمر 30 عاما، للاشتباه بتجسسه لصالح إيران، وتصوير بنية تحتية".

وأضافت تم القبض على المشتبه به أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، موضحة أن التحقيق "كشف أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ فيتالي في الحفاظ على اتصال مع عميل استخباراتي إيراني، أطلق على نفسه اسم رومان، وادعى أنه يعيش في روسيا".

و"بتوجيه من رومان"، وفق الهيئة، "قام فيتالي، تحت غطاء السياحة، بتنفيذ مجموعة متنوعة من مهام التصوير للبنية التحتية والسفن في الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفي مقابل هذه المهام، تلقى أموالا من خلال الوسائل الرقمية".

أسباب مالية

أشارت هيئة البث إلى أن فيتالي "علم أن التصوير كان عبارة عن مهمات تجسس من قبل عناصر تسعى إلى الإضرار بإسرائيل، لكنه استمر في تنفيذ مهام إضافية تلقاها من مشغله، وذلك لأسباب مالية"، وفق قولها.

كما اعتبرت ذلك "مثالا على جهود مسؤولي المخابرات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين وأجانب في إسرائيل وخارجها للتجسس". ولفتت إلى أن "النيابة العامة قدمت اليوم لائحة اتهام خطيرة ضده أمام المحكمة المركزية".

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان اعتقال مواطن بتهمة التجسس لصالح إيران والاستعانة بمجندة احتياط لنقل "معلومات حساسة" عن سلاح الجو إلى طهران.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" أعلنا خلال السنوات القليلة الماضية اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع وكلاء إيرانيين.

وتعتبر تل أبيب وطهران الطرف الآخر العدو الأول، بينما شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5332 مصابا، وفق السلطات الإيرانية.