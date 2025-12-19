أمير قطر: كأس العرب جسّدت مشاعر الأخوّة والاحترام

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بطولة كأس العرب جسّدت مشاعر الأخوّة والاحترام، معربا عن تهانيه لمنتخب المغرب المتوج بلقب البطولة التي اختُتمت مساء أمس الخميس.

وقال الأمير في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس": "فخورون بما تميزت به بطولة كأس العرب من تنظيم محكم وأداء رياضي متألق، وما جسدته من مشاعر الأخوة والاحترام".

وأضاف: "مبروك للمنتخب المغربي الفوز باللقب وللمنتخب الأردني الوصافة، آملين أن تظل هذه المناسبة الكروية جامعة لكل الأشقاء العرب".

وتفوّق المنتخب المغربي على نظيره الأردني 3-2 بعد الوقت الإضافي، في مباراة احتضنها استاد لوسيل.

واستضافت قطر بطولة كأس العرب 2025 للمرة الثالثة في تاريخها، بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة 16 منتخبا.

ومن المقرر أن تستضيف قطر النسختين المقبلتين للبطولة عامي 2029 و2033.