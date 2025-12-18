4 قتلى في ضربة أميركية على سفينة في الهادئ وفنزويلا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن

قال الجيش الأميركي مساء الأربعاء، إنه نفذ ضربة على سفينة في شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وتزامنت الضربة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ طلبت كراكاس من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل لمناقشة ما وصفته بـ"العدوان الأميركي المستمر".

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية في منشور على منصة إكس أن الاستخبارات أكدت أن "السفينة كانت تبحر عبر طريق معروف لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت تشارك في عمليات تهريب المخدرات".

وأضافت "قُتل 4 تجار مخدرات إرهابيين، ولم تصب أي من القوات العسكرية الأميركية بأذى".

وتزامنت الضربة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث تمارس إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطا متزايدة على فنزويلا منذ أشهر عبر تعزيزات عسكرية بحرية مصحوبة بضربات مميتة على قوارب تتّهمها الولايات المتحدة بأنها تستخدم في تهريب المخدرات.

وبهذا الهجوم، ارتفع إجمالي عدد الضربات المعلنة على القوارب إلى 26 ضربة، أسفرت عن مقتل 99 شخصا على الأقل، وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة ترامب.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي فرض "حصار" يمنع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من دخول فنزويلا أو الخروج منها، في خطوة جديدة لتشديد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وردا على هذا التصعيد طلبت كراكاس من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل لمناقشة ما وصفته بـ"العدوان الأميركي المستمر"، وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إنه من المرجح أن يُعقد الاجتماع الثلاثاء المقبل.

وفي سياق متصل، دعا رئيس كولومبيا إلى إعادة صياغة ميثاق التعايش بين الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية على أساس احترام سيادة الشعوب.

وكانت إدارة ترامب قد أضافت كولومبيا في سبتمبر/أيلول إلى قائمة الدول غير المتعاونة في الحرب ضد المخدرات للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاما، الكوكايين مما يعكس توتر العلاقات بين البيت الأبيض والرئيس غوستافو بيترو.

والثلاثاء الماضي، وضعت الولايات المتحدة عصابة "كلان ديل غولفو"، التي تتخذ من كولومبيا مقرا لها، على قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية والعالمية على حد سواء، ووصفتها بأنها "منظمة إجرامية عنيفة وقوية" تستخدم تهريب الكوكايين لتمويل أنشطتها العنيفة.

وتعد جماعة كلان ديل غولفو، التي يقدر عدد مقاتليها بنحو 9 آلاف، من أقوى الجماعات المسلحة في كولومبيا.