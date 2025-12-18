مقتل 4 مسلحين وخطف 13 شخصا بهجوم على كنيسة نيجيرية

شهدت ولاية كوجي وسط نيجيريا هجوما مسلحا استهدف كنيسة محلية وأسفر عن خطف ما لا يقل عن 13 من المصلين، في أحدث حلقة من سلسلة عمليات الخطف التي تشهدها المنطقة وسط تصاعد المخاوف من تدهور الوضع الأمني.

وقال مفوض الإعلام في الولاية، كينغسلي فانوا، إن الهجوم وقع الأحد الماضي على كنيسة في بلدة أيتورو-كيري النائية، حيث اندلع تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وصيادين محليين جندتهم السلطات كخط دفاع أول.

وأوضح فانوا أن الاشتباك أسفر عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة عشرة آخرين بجروح، مضيفا أن قوات الأمن تواصل مطاردة الخاطفين الذين فروا ومعهم الرهائن.

ضغوط على الحكومة

ويأتي الهجوم في سياق سلسلة من عمليات الخطف التي تشهدها نيجيريا، ما يزيد الضغوط على الحكومة النيجيرية التي تواجه انتقادات داخلية وخارجية بشأن عجزها عن السيطرة على الوضع الأمني.

كما تتعرض لانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد باتخاذ إجراءات عسكرية بدعوى "اضطهاد المسيحيين" في البلاد.

ففي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اختطف مسلحون أكثر من 12 من موظفي مدرسة كاثوليكية داخلية في بلدة بابيري بوسط نيجيريا.

ورغم أن السلطات تمكنت لاحقا من إنقاذ نحو 150 طالبا، فإن عددا من المختطفين ما زالوا في قبضة الخاطفين دون معلومات عن مصيرهم أو أوضاعهم الصحية.