نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي يفضل العودة للبودكاست

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي دان بونجينو، وهو مذيع بودكاست يميني سابق -الأربعاء- أنه سيستقيل في يناير/كانون الثاني بعد أقل من 10 أشهر من توليه المنصب.

وينهي بونجينو بذلك فترة ولاية قصيرة وعاصفة اشتبك خلالها مع وزارة العدل حول طريقة التعامل مع ملفات جيفري إبستين، واضطر فيها للتوفيق بين واقع وظيفته في إنفاذ القانون والادعاءات المثيرة للجدل التي أطلقها في دوره السابق كمقدم بودكاست شهير.

ولم يذكر بونجينو (51 عاما)، في منشوره على منصة إكس الذي أعلن فيه قراره، الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

ولكن الرئيس دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن بونجينو يريد العودة إلى برنامجه، وصرّح لصحفيين "لقد قام دان بعمل رائع. أعتقد أنه يريد العودة إلى برنامجه".

وكان لبونجينو خلفية في مجال إنفاذ القانون قبل انضمامه إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، إذ عمل شرطيا في نيويورك وعميلا في جهاز الخدمة السرية، لكن تعيينه كان غير عادي حيث إنه ثاني أعلى منصب في مكتب التحقيقات الفدرالي يشغله تقليديا شخص محترف.

وانتشرت خلال الفترة التي تولى فيها المنصب والتي بدأت في مارس/آذار، تقارير عن توترات مع وزيرة العدل بام بوندي.

وفي منشوره على إكس، شكر بونجينو ترامب وبوندي ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل "على فرصة الخدمة بهدف".

وكان اختيار بونجينو لمنصب الرجل الثاني في مكتب التحقيقات اختيارا غير تقليدي دائما، فهذا المنصب تاريخيا يتطلب الإشراف على العمليات اليومية للمكتب، وعادة ما يشغله عميل مخضرم.

ومع ذلك، عين الرئيس ترامب بونجينو في هذا الدور في مارس/آذار الماضي، بعد سنوات قضاها كمقدم بودكاست ينتمي لليمين المتطرف، حيث استخدم منصته للهجوم مرارا وتكرارا على مكتب التحقيقات والترويج لنظريات المؤامرة المتعلقة بقضية الاتجار بالجنس الخاصة بـ"إبستين"، والقنابل الأنبوبية التي اكتشفت في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني2021.