مصر: اتفاق الغاز مع إسرائيل تجاري وبلا أبعاد سياسية

قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية اليوم الخميس إن اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل يندرج في إطار التعاقدات التجارية البحتة، وأُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية.

وأوضح رئيس الهيئة ضياء رشوان في بيان أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.

وشدد رشوان على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية "ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين".

كما أضاف أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة في قطاع الطاقة، من بينها شركة شيفرون الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، دون وجود أي تدخّل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.

وأشار رشوان إلى أن الاتفاق يحقق مصلحة إستراتيجية واضحة لمصر تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، وذلك بالاعتماد على بنية تحتية متقدمة تشمل محطات الإسالة وشبكات النقل وقدرات التخزين والتداول، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تمتلك مرونة كبيرة في إدارة ملف الغاز من خلال تنويع مصادر الاستقبال والمسارات والشركاء، محذرا من الانسياق وراء حملات إعلامية تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري.

وشدد على أن توقيت الإعلان لا يغير حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة.

صفقة تصدير الغاز

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس الأربعاء موافقته على صفقة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، واصفا إياها بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل".

وتشمل الصفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان حتى عام 2040 بمشاركة شركة شيفرون الأميركية وشركاء إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصفقة جاءت بعد أشهر من المماطلة، وسط تقارير عن ضغوط أميركية لتسهيل إقرارها، في وقت تراجعت فيه العلاقات السياسية بين القاهرة وتل أبيب منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، مع استمرار التنسيق الأمني وجهود الوساطة المصرية.

وبينما تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الاتفاق يعزز مكانتها كمورد إقليمي للطاقة ويوفر عائدات ضخمة لخزينة الدولة تشير تحليلات اقتصادية إسرائيلية إلى وجود مخاوف داخلية من تأثير الصادرات الواسعة على إمدادات الغاز المحلية وأسعار الكهرباء رغم إدراج آليات تنظيمية وضمانات لتأمين السوق الداخلية.