مدير مجمع الشفاء: عدم إدخال الكرافانات ومواد التدفئة ينذر بكارثة بين الأطفال

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية من وفيات كارثية بين الأطفال بسبب موجة البرد الشديدة التي تضرب قطاع غزة، ما لم يتم إدخال الأدوية والبيوت المتنقلة ووسائل التدفئة الآمنة بشكل عاجل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجمع ناصر الطبي وفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، ليضاف إلى آخرين قضوا خلال الأيام الماضية بسبب البرد.

وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد أبو سلمية أن كثيرا من الأطفال الخدج وحديثي الولادة ربما يقضون خلال الأيام المقبلة لأن أجسادهم لا يمكنها تحمل البرد القارس، مشددا على ضرورة توفير الملابس والبيوت والأغطية والغذاء اللازم لمواجهة هذا الطقس الشديد.

وأصبحت خيارات المستشفيات محدودة للتعامل مع هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في خيام غارقة ولا توجد لهم أي ملابس أو أغطية أو أدوية حتى لمساعدتهم على مواجهة البرد، وفق أبو سلمية، الذي أكد تجاوز أوضاع القطاع كافة المواثيق الدولية الخاصة بالأطفال.

وأدت ضربات البرد الشديدة إلى إدخال العديد من الأطفال إلى العناية المركزة بمستشفيات ناصر والشفاء والرنتيسي، بيد أن هذه المستشفيات تفتقر لـ55% من الأدوية وما بين 70 و90% من المستلزمات الطبية، كما يقول أبو سلمية، الذي حذر من كارثة محتملة بين الخدج الذين اجتمع عليهم البرد والمرض والدبابات.

وكان الدفاع المدني في القطاع قال إن 4 أطفال توفوا نتيجة البرد القارس، وإن نحو 90% من مراكز الإيواء غرقت نتيجة السيول ومياه الأمطار.