مداهمة مركز لجوء أميركي بجوهانسبرغ واعتقال 7 كينيين

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن سلطات الهجرة نفذت أول أمس الثلاثاء مداهمة لمركز أميركي يعالج طلبات لجوء في مدينة جوهانسبرغ أسفرت عن اعتقال 7 كينيين يعملون بشكل غير قانوني وإصدار أوامر بترحيلهم، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "غير مقبولة".

ويعالج المركز المستهدف طلبات لجوء مقدمة من مواطنين بيض من جنوب أفريقيا منحهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولوية في برنامج اللجوء الأميركي.

وأثارت هذه السياسة جدلا واسعا، إذ يصر ترامب على أن الأقلية الأفريكانية تتعرض لـ"اضطهاد" من الحكومة ذات الأغلبية السوداء، وهو ادعاء ترفضه بريتوريا وتصفه بالمضلل.

وقد ساهم هذا الملف في زيادة التوتر بين البلدين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن "التدخل في عملياتنا الخاصة باللاجئين أمر غير مقبول"، مؤكدا أن بلاده طلبت توضيحات عاجلة من حكومة جنوب أفريقيا، وتتوقع "تعاونا ومساءلة كاملة".

ويأتي هذا الموقف في سياق رفض واشنطن أي تدخّل في برامجها الخاصة باللاجئين، والتي تنفذها عبر منظمات غير حكومية متعاقدة معها مثل "كنيسة الخدمة العالمية" التي تدير مركز "آر إس سي أفريقيا" المسؤول عن معالجة الطلبات.

وتأتي القضية في سياق توتر متصاعد بين البلدين، فقد قاطعت واشنطن قمة مجموعة الـ20 التي استضافتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

وأعلن ترامب أنه سيمنع أن تشارك بريتوريا في القمة المقبلة، كما أصدر قرارا بوقف المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا، متهما إياها باتباع سياسات "معادية" لواشنطن من خلال علاقاتها مع إيران والسلطة الفلسطينية.

لكن حكومة جنوب أفريقيا تؤكد أن المواطنين البيض لا يواجهون اضطهادا ممنهجا، وبالتالي لا تنطبق عليهم معايير اللجوء، لكنها لا تمنعهم من تقديم طلبات فردية.

في المقابل، خفضت إدارة ترامب سقف قبول اللاجئين إلى 7500 سنويا، مع تخصيص معظم المقاعد للأفارقة البيض، وقد وصل بالفعل أول فوج منهم إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.